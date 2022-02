Trois syndicats du SCFP ont maintenant signé une entente de principe au Casino du Lac-Leamy

GATINEAU, QC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les trois syndicats du SCFP au Casino du Lac-Leamy ont maintenant tous signé une entente de principe avec Loto-Québec. Hier, c'était au tour du syndicat représentant les 80 agent(e)s à la sécurité et technicien(ne)s à la surveillance (SCFP 3959) d'annoncer la ratification d'une entente de principe.

Les membres ont voté à l'unanimité pour celle-ci hier soir lors d'une assemblée en visioconférence.

La convention collective prévoit des augmentations salariales de 2 % pour les années 2018, 2019 et 2020; de 3 % respectivement pour 2021 et 2022; de 2,5 % pour 2023 et de 2 % pour 2024. De plus, la prime horaire de 0,91 $ pour le personnel travaillant les fins de semaine passera à 2,50 $.

« Je suis fier du résultat de cette négociation qui fut difficile. Mais je le suis encore plus du soutien que j'ai reçu des membres pendant ce long marathon », a déclaré Michel Despatie, président du SCFP 3959.

Avec l'adoption de cette troisième entente, le climat de travail s'améliore graduellement au Casino du Lac-Leamy où, il n'y a pas si longtemps, les trois syndicats avaient débuté leurs moyens de pression.

« Je tiens personnellement à remercier tous les syndiqués pour leur patience et leur solidarité. C'est en grande partie grâce à eux si aujourd'hui leur salaire sera augmenté substantiellement », a déclaré le conseiller du SCFP, Guy Gosselin.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois.

