Trois scientifiques remportent un prix de 10 000 $ chacun pour l'organisation de congrès internationaux à Montréal

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec -- Société et culture, Louise Poissant, et le président du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal, Pr Hany Moustapha, ont dévoilé hier le nom des récipiendaires du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et des Fonds de recherche du Québec. Ces trois prix de 10 000 $, qui reconnaissent le travail des chercheuses et des chercheurs qui s'investissent dans l'organisation de congrès scientifiques, ont été décernés à :

Thierry Karsenti de l'Université de Montréal

7 e Colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession enseignante

Louise Potvin de l'Université de Montréal

24 e Conférence mondiale de l'Union internationale pour la promotion de la santé et l'éducation à la santé : des politiques publiques pour le mieux-être et l'équité

Naglaa Shoukry de l'Université de Montréal

27e Symposium international sur le virus de l'hépatite C et les virus connexes (HCV2020)

La cérémonie s'est déroulée dans le cadre du forum d'échange annuel organisé par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal. Intitulée Le congrès de demain, la cinquième édition du forum, qui a réuni près de 120 participants et participantes, a exploré les tendances les plus prometteuses dans l'organisation d'un congrès scientifique, ses activités et ses communications.

« Les congrès scientifiques sont des lieux déterminants de diffusion des connaissances et d'échange qui évoluent au gré des technologies et des valeurs sociétales. Pour les personnes qui sont appelées à organiser ou à participer à ces événements, il est important de faire le point sur les nouvelles pratiques afin de maximiser l'expérience. »

Louise Poissant, directrice scientifique FRQSC

« Il est important de reconnaître le travail colossal des chercheurs qui décident de s'impliquer dans la confirmation d'un congrès scientifique et de répondre aux exigences actuelles de leurs participants. En faisant porter leur forum annuel sur le congrès de demain, les FRQ démontrent la synergie qui les unit au Palais, dont la préoccupation est de créer le centre des congrès de demain. »

Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Pour en savoir plus, consultez les sites Web : FRQSC, FRQS, FRQNT.

