OTTAWA, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - Que ce soit en investissant dans des produits et des technologies plus durables ou en travaillant avec des collectivités et organisations à promouvoir la croissance de l'emploi à l'échelle locale, le Canada continue de soutenir des projets qui améliorent la compétitivité du secteur forestier et sa contribution à la bioéconomie, en plus de renforcer la résilience des collectivités qui dépendent de ce secteur.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui des appels de manifestation d'intérêt (AMI) et de propositions de financement pour trois programmes qui soutiennent la diversification, l'innovation et la concurrence dans le secteur forestier canadien.

Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) lance un AMI pour des projets qui faciliteront le développement et l'adoption de technologies et de produits innovants, en mettant l'accent sur la bioéconomie. Le programme ITIF finance notamment des projets qui améliorent l'efficacité et la performance environnementale des activités du secteur forestier, par exemple des mesures pour décarboner les procédés industriels ou tirer davantage de valeur d'une même quantité de bois. Le programme ITIF continuera aussi de soutenir des projets qui utilisent la fibre ligneuse, notamment de sources sous-exploitées, pour produire de l'énergie renouvelable et des bioproduits durables.

Le Programme de construction verte en bois (CVBois), qui encourage l'utilisation de technologies de construction en bois et de matériaux de construction à faibles émissions de carbone dans les projets d'infrastructures, a aussi commencé à accepter des manifestations d'intérêt. Le champ d'intérêt de CVBois s'est élargi pour cibler des solutions de construction innovantes et la conception schématique dans des domaines d'intérêt stratégiques comme la préfabrication et les rénovations. En intégrant des ressources renouvelables et durables dans des bâtiments neufs et existants, ces projets contribuent à décarboner l'environnement bâti du Canada.

Le programme ITIF et CVBois accepteront les demandes sans interruption jusqu'au 30 juin 2024. Leurs AMI sont ouverts à des organisations telles que les organismes à but lucratif et non lucratif, les associations industrielles, les associations de recherche, les organisations et groupes autochtones, et les provinces, territoires, administrations régionales et municipalités et leurs organismes.

Enfin, le Centre canadien sur la fibre de bois du Service canadien des forêts, qui soutient les activités de recherche, de développement et de transfert de technologie axées sur les caractéristiques de la fibre de bois et l'approvisionnement dans le secteur forestier canadien, lance un appel de propositions dans le cadre du Programme d'innovation forestière pour des projets de recherche sur quatre sujets : la sylviculture adaptative; l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement forestière; la traçabilité et la caractérisation; et les outils et techniques de surveillance des forêts. Les investissements dans ces projets contribueront à renforcer les ressources forestières et l'approvisionnement en fibre au Canada, et donc à la stabilité de nos écosystèmes et collectivités. Cet appel de propositions, ouvert jusqu'au 15 septembre 2023, s'adresse aux organisations susmentionnées et aux établissements universitaires admissibles.

En soutenant la prochaine vague d'innovations, ces programmes affermiront la position du Canada en pointe de l'utilisation responsable et durable des ressources forestières.

Citation

« Les vastes ressources forestières du Canada ont fourni aux Canadiens de bons emplois et engendré une croissance économique pour des générations à venir. C'est pourquoi le gouvernement fédéral s'est engagé à soutenir de nouvelles façons innovantes de tirer parti de notre expertise actuelle ainsi que des produits de la forêt et du bois pour réduire les émissions, bâtir des collectivités plus vertes et veiller à ce que nous ayons un secteur forestier durable, responsable et compétitif. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Sabrina Kim, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 819-665-1563, [email protected]