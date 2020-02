Trois programmes de petits déjeuners sont lancés à Prince Rupert pour aider les élèves à commencer leur journée du bon pied

Un programme de petits déjeuners, c'est bien plus qu'offrir un repas santé; c'est un moyen de réunir les communautés autour de la réussite de leurs plus jeunes membres. Pour le Club, il est essentiel de prendre le temps d'enseigner aux élèves les fondements et les impacts d'une saine alimentation. Récemment, l'école intermédiaire Prince Rupert a réussi à éliminer sa consommation de vaisselle et d'ustensiles jetables, ce qui lui a permis d'éduquer les jeunes à l'importance de la durabilité.

Faits saillants :

Trois programmes de petits déjeuners ont démarré leurs activités dans le district scolaire n o 52, soit à l'école intermédiaire Prince Rupert , à l'école secondaire Charles Hays et à l'école primaire Roosevelt Park . Ces programmes de petits déjeuners nourriront 225 enfants et jeunes chaque matin.

Citations :

« Au Club des petits déjeuners, nous croyons fermement en l'importance d'unir nos forces à celles de nos partenaires de tous les secteurs de la société au profit de la jeune génération. Chaque personne a le pouvoir d'améliorer les choses pour les enfants, que ce soit en offrant du temps, de l'argent, des denrées ou sa notoriété. Ce projet témoigne avec éclat de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Merci à Pembina, à l'Administration portuaire de Prince Rupert et à Ridley Terminals inc. Nous sommes reconnaissants envers le district scolaire no 52 pour la confiance qu'il nous manifeste. Merci de nous inclure dans votre belle communauté. »

-- Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners

« Le district scolaire no 52 se réjouit de faire équipe avec le Club des petits déjeuners pour la création de ces programmes de petits déjeuners. Les recherches montrent un lien étroit entre un petit déjeuner nourrissant avant de commencer la journée et des retombées positives sur les plans scolaire et social. Nous souhaitons également reconnaître le soutien continu de nos partenaires de l'Administration portuaire de Prince Rupert, de Ridley Terminals et de Pembina envers nos élèves. Merci! »

-- Irene Lapierre, surintendante des écoles pour le District scolaire no 52

« Pembina est nouvellement membre de la collectivité de Prince Rupert et nous sommes ravis de nous rassembler pour célébrer le lancement de ces trois clubs de petits déjeuners qui aideront encore plus d'élèves à commencer leur journée avec un repas sain. À travers son partenariat exclusif Fuel 4 Thought de 5 millions $ avec le Club, Pembina soutient des programmes de petits déjeuners dans nos communautés. Nous pensons qu'un déjeuner nourrissant est indispensable pour offrir à l'ensemble des enfants la possibilité de réaliser pleinement son potentiel et nous sommes honorés de permettre le lancement de ces programmes à Prince Rupert en collaboration avec nos partenaires. »

-- Jaret Sprott, vice-président directeur et chef de l'exploitation, installations, de Pembina; directeur et porte-parole de Fuel 4 Thought

« L'Administration portuaire de Prince Rupert est heureuse d'agir pour la collectivité. Nous sommes toujours reconnaissants d'avoir l'occasion de faire notre part pour soutenir la nouvelle génération par nos divers programmes de dons et investissements. La santé de notre avenir repose sur les plus jeunes membres de notre collectivité et le soutien que nous leur offrons dès le départ est crucial pour leur développement à long terme. Nous sommes fiers de nous associer à cette importante initiative pour offrir des programmes de petits déjeuners dans le district scolaire no 52. Le Club des petits déjeuners a fait ses preuves pour aider les enfants de la région à réaliser pleinement leur potentiel, un petit déjeuner à la fois. »

-- Shaun Stevenson, président-directeur général de l'Administration portuaire de Prince Rupert

« Nous sommes heureux chez Ridley Terminals de commanditer un programme aussi exceptionnel pour les élèves de notre collectivité. Un bon petit déjeuner fournit les nutriments essentiels dont nos élèves ont besoin pour faire le plein d'énergie le matin et ainsi mieux se concentrer en classe. »

-- Michelle Bryant-Gravelle, directrice des affaires générales de Ridley Terminals Inc.

À propos du Club des petits déjeuners

Organisme fondé en 1994, le Club des petits déjeuners fournit financement, équipements, formation et soutien aux programmes de petits déjeuners à travers le pays. Célébrant cette année son 25e anniversaire, le Club veille à ce que chaque enfant commence la journée avec un petit déjeuner nutritif dans un environnement sécuritaire et accueillant. Titulaire de l'agrément d'Imagine Canada en tant qu'organisme de confiance, le Club des petits déjeuners est présent sur l'ensemble du territoire canadien et contribue à nourrir plus de 243 500 élèves dans 1 809 écoles chaque matin de classe. Apprenez-en plus sur le site clubdejeuner.org ou retrouvez-nous sur nos médias sociaux.

À propos de Pembina Pipeline Corporation

Basée à Calgary et active dans l'industrie nord-américaine de l'énergie depuis plus de 60 ans, Pembina Pipeline Corporation est un chef de file des services médians et du transport par pipeline. La société possède un réseau intégré de pipelines servant au transport de divers hydrocarbures liquides et de gaz naturel provenant principalement de l'ouest du Canada. Pembina est également propriétaire d'installations de collecte et de traitement du gaz et d'une infrastructure de pétrole et de liquides du gaz naturel, en plus de mener des activités de logistique. Grâce à ses actifs et opérations commerciales intégrés dans la majeure partie de la chaîne de valeur des hydrocarbures, elle est en mesure d'offrir une gamme complète de services médians et marketing au secteur de l'énergie. La société demeure résolue à trouver d'autres façons de rapprocher la production d'hydrocarbures et les emplacements qui génèrent une nouvelle demande en développant ses infrastructures et son offre de services encore plus loin sur la chaîne de valeur. Par ces projets, Pembina veillera à ce que les hydrocarbures produits dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et les autres où elle mène ses activités percent les marchés à plus forte valeur au monde. Pour en savoir plus, visitez le www.pembina.com.

À propos de l'Administration portuaire de Prince Rupert

L'Administration portuaire de Prince Rupert gère le premier port au Canada en ce qui concerne la croissance commerciale, la sécurité maritime, la gérance environnementale et les partenariats avec la communauté. Son mandat est de faciliter et d'augmenter la circulation des personnes et des marchandises qui transitent par le Port de Prince Rupert. Offrant la route commerciale la plus courte vers l'Asie à partir de l'Amérique du Nord - soit un trajet d'au plus trois jours -, le Port de Prince Rupert tire un net avantage de sa position géographique unique entre les deux économies les plus dynamiques au monde et est idéalement situé pour répondre aux besoins des expéditeurs et producteurs, jouer le rôle de facilitateur commercial et participer à la croissance de l'économie canadienne.

À propos de Ridley Terminals Inc.

Réputée auprès de sa clientèle pour son professionnalisme, son efficacité et son excellent bilan en matière de sécurité, Ridley Terminals Inc. (RTI) offre sans interruption des services fiables de haute qualité. La société est particulièrement bien placée pour soutenir de façon importante les exportations nord-américaines afin de répondre à la demande croissante. Située sur l'île Ridley à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, RTI est en mesure de réduire le temps de navigation vers l'Asie de plus d'un jour par comparaison avec Vancouver et de près de trois jours par rapport à Long Beach, en Californie. Son système de chargement de navire - le plus rapide de la côte ouest - a une capacité de 9 000 tonnes à l'heure et son poste d'amarrage peut accueillir des navires géants allant jusqu'à 250 000 tonnes de port en lourd. Avec une cadence de chargement capable d'égaler ou de surpasser celle des plus grands terminaux d'Australie ou d'Afrique du Sud, RTI se distingue comme une véritable installation de calibre mondial.

