Favoriser la nouvelle philosophie du développement pour créer de nouvelles possibilités

La septième CIIE établira pour la première fois une nouvelle section spéciale consacrée aux nouveaux matériaux, améliorera et élargira la section spéciale sur l'incubation d'innovations et présentera des sous-forums du Hongqiao Forum (HQF) axés sur l'économie de départ et la stimulation de la consommation. En plus de promouvoir la stratégie de « double circulation » aux niveaux national et international, l'exposition présentera plus de 400 nouveaux produits, nouvelles technologies et nouveaux services, tout en organisant 39 groupes professionnels faisant figure d'autorité et 4 groupes commerciaux industriels, pour un total de 780 délégations pour l'approvisionnement, ce qui représente un niveau record.

Améliorer l'ouverture de haut niveau pour favoriser une prospérité commune

Au total, 3 496 exposants de 129 pays et régions ont confirmé leur participation, un nombre supérieur à la précédente édition. L'événement établira un nouveau record; 297 entreprises Fortune Global 500 et entreprises de premier plan de l'industrie y prendront part.

Entre-temps, le pavillon de la Chine présentera les dernières réalisations de la modernisation chinoise et de l'ouverture de haut niveau. Pour stimuler la discussion, HQF publiera le rapport « World Open Report 2024 » et le nouvel indice mondial sur l'ouverture, offrant des renseignements précieux pour bâtir une économie mondiale plus ouverte.

Favoriser une économie mondiale ouverte et plus inclusive pour le bien commun

Soixante-dix sept pays et organisations internationales ont confirmé leur participation à l'exposition nationale complète, dont la France, la Malaisie, le Nicaragua, l'Arabie saoudite, la Tanzanie et l'Ouzbékistan qui seront les pays invités d'honneur. L'exposition offrira un soutien spécial aux pays qui démontrent le plus grand besoin d'un nouvel élan sur le plan du développement et présentera une gamme de produits africains à fort potentiel.

Organisé sous le thème de « l'ouverture de haut niveau pour une mondialisation économique bénéfique et inclusive pour tous », le HQF se concentrera sur la coopération mondiale ouverte et la gouvernance économique, invitant des intervenants de différents secteurs à discuter de sujets d'actualité comme les nouvelles solutions de stockage d'énergie et l'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel de la CIIE : https://www.ciie.org/zbh/en/?from=prnewswire.

Personne-ressource : Madame Cui Yan, tél. : 0086-21-968888, courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2541420/13374138491117172.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)