Trois policiers ont reçu la prestigieuse Médaille d'honneur des banques canadiennes pour leur lutte contre le crime financier

CALGARY, le 14 août 2019 /CNW/ - Trois policiers dévoués des services de police de Calgary et de Toronto ont été célébrés hier soir pour leurs exceptionnelles contributions à des enquêtes sur des crimes commis contre des banques au Canada, leurs employés et leurs clients.

L'Association des banquiers canadiens présente la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire en deux volets : une récompense individuelle et une récompense de groupe. La récompense de groupe a été remise au détective Tenzin Tsering et à l'agent Kaine Mildenberger, tous les deux de l'Unité des crimes financiers du Service de police de la Ville de Toronto, pour leurs efforts exceptionnels dans le dévoilement de nombreux cas de fraude impliquant des vols d'identité et des prises de comptes. La récompense individuelle a été remise au détective Mark Enright du Service de police de la Ville de Calgary pour son opération de surveillance statique dans de multiples vols à main armée. Les récompenses ont été remises hier soir à Calgary, dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police.

« Ces médailles sont pour nous le moyen de souligner et de célébrer le travail infatigable effectué par les policiers, ainsi que leur collaboration avec les banques, dans l'objectif de protéger les citoyens contre le crime financier », note Adrian White, directeur, Crimes financiers, à l'Association des banquiers canadiens. « Nous travaillons de concert avec les forces de l'ordre, continuons à adopter les techniques de pointe et demeurons vigilants en vue d'assurer la protection à long terme des clients des banques. Félicitations aux lauréats de cette année pour la bravoure, le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve. »

Les récipiendaires

Fraude organisée - Détective Tenzin Tsering et agent Kaine Mildenberger, Service de police de la Ville de Toronto, Unité des crimes financiers (Récompense de groupe)

Entre juillet 2017 et septembre 2018, une série de fraudes complexes a été perpétrée par des groupes du crime organisé actifs dans la région du Grand Toronto. Trois importantes affaires de vol d'identité, de prises de comptes et d'identités synthétiques ont eu un grand impact sur le secteur financier, principalement sur une grande banque canadienne. Dans tous ces cas, les fraudeurs ont eu recours à des maliciels, à l'hameçonnage et à des techniques d'ingénierie sociale afin d'obtenir illégalement les renseignements personnels et financiers d'entreprises et d'individus, engendrant une perte collective qui a dépassé les 770 000 $.

Dans le cadre de trois enquêtes rigoureuses menées par l'Unité des crimes financiers, section du crime organisé, du Service de police de la Ville de Toronto, en collaboration avec les banques visées, le détective Tsering et l'agent Mildenberger ont joué un rôle clé dans l'identification et le démantèlement de ces groupes de criminels, amenant les responsables devant la justice. L'ABC et les banques affectées félicitent les enquêteurs de la police de Toronto pour leurs efforts exemplaires, leur sens aigu de l'observation et leur démarche innovante dans la résolution de ces affaires extrêmement compliquées, qui ont conduit à cinq arrestations, plusieurs mandats de perquisition la découverte de nombreuses identités falsifiées et le recouvrement de plusieurs profils de clients.

Vols à main armée - Détective Mark Enright, Service de police de la Ville de Calgary (Récompense individuelle)

Entre mai et décembre 2018, un suspect armé d'un couteau a dérobé huit fois les usagers d'un guichet automatique bancaire (GAB) d'une succursale à Calgary. Se mettant à l'abri des caméras de surveillance, le coupable guettait les clients qui entraient seuls dans le vestibule des GAB. Une fois le client à l'intérieur, l'individu l'attaquait avec son couteau, le volait, bloquait sa sortie et le menaçait avant de fuir à pied. Visant une banque en particulier, le suspect a poursuivi ses actes violents jusqu'à la fin de 2018. Tous les vols ont eu lieu sous le couvert de la noirceur des premières heures du jour, suscitant de grandes inquiétudes dans la collectivité ainsi que parmi les employés et les clients de la banque.

Le 29 décembre 2018, le détective Mark Enright a pris l'initiative personnelle d'effectuer une opération de surveillance statique. Il a observé un homme se diriger vers la banque, portant des vêtements similaires à ce que portait le suspect dans les cas de vol précédents. Il a pris note du masque que portait l'homme caché près de la succursale, dans l'attente de sa prochaine victime. Tout en gardant le suspect sous surveillance, le détective Enright a appelé du renfort. Alors que la police était en route, le suspect a tenté de quitter les lieux. Le détective Enright l'a suivi à pied et a remarqué qu'il avait un couteau sur lui. L'homme s'est dirigé dans une ruelle où le détective Enright lui a bloqué l'issue, permettant ainsi son arrestation. Par la suite, le détective Enright a cherché et trouvé l'arme dont le suspect s'est débarrassé. Durant l'interrogatoire, le suspect a avoué les 16 vols qu'il a commis, dont certains en 2017.

À propos de la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à 269 policiers de partout au Canada, qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada. Les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs, par des organismes d'application de la loi ou par des banques membres, de partout au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la Médaille sur www.cba.ca/medaille.

À propos de l'Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

