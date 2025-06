TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - À l'approche du mois de juin, Mois des aînés dans de nombreuses provinces au Canada, l'Association des banquiers canadiens (ABC) reconfirme son engagement envers la littératie financière. L'ABC sensibilise à la fraude de divers moyens, dont cette version plus complète de la Trousse de prévention de la fraude pour aînés. La trousse présente des informations nouvelles ou mises à jour, destinées à donner aux aînés les moyens de protéger leurs finances, de rester à l'affut de la fraude financière et de prendre les mesures requises face aux activités frauduleuses. L'ABC encourage vivement les consommateurs à signaler toute activité suspecte par les moyens adéquats afin de contribuer à la protection de tous.

La fraude qui cible les personnes âgées représente une préoccupation grandissante au Canada et ailleurs dans le monde. En effet, les fraudeurs et les cybercriminels exploitent des facteurs comme l'isolement social, les actifs financiers et le manque de confiance des utilisateurs du numérique1. Les banques, les gouvernements, les agences d'application de la loi et les intervenants communautaires en sont conscients. Ils connaissent l'urgence de devoir traiter le problème en partageant les pratiques exemplaires et en raffermissant les mesures de protection pour l'ensemble de la population, mais surtout les aînés.

Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC a affirmé : « La fraude financière et les arnaques connexes affectent l'ensemble de la population au Canada, plus particulièrement les aînés2. Ainsi, l'ABC et ses membres poursuivent leurs efforts de lutte contre la fraude et les cybermenaces. Un exemple en est l'alliance contre les arnaques, une initiative multisectorielle qui présente des ressources d'éducation numérique ainsi que des séminaires gratuits de littératie financière. Grâce à l'action collective, nous visons une résistance plus solide à la fraude et aux arnaques, ce qui réduirait leur impact sur les consommateurs. »

Autonomiser les personnes âgées : Trousse de prévention de la fraude mise à jour pour s'attaquer aux arnaques liées à l'IA

Les escrocs suivent des tactiques toujours plus complexes pour rester anonymes. Les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle (IA), leur facilitent la tâche avec des arnaques encore plus convaincantes. En effet, l'IA permet de générer rapidement des courriels et des messages selon le style et le langage suivi par la personne visée. Cette technologie permet également, en quelques minutes, le clonage vocal, la fabrication d'images et les enregistrements audio et vidéo des plus réalistes3.

Vu que l'usurpation d'identité est l'un des types de fraude financière qui gagne du terrain à grande vitesse, il est essentiel d'aider les aînés à faire face à ces menaces en toute confiance. Ainsi, conjointement avec la campagne PensezCybersécurité, l'ABC a mis à jour sa Trousse de prévention de la fraude pour aînés, qui contient désormais des renseignements pour déceler les arnaques générées par l'IA. Les consommateurs peuvent éviter les risques de perte financière, de vol d'identité et d'autres conséquences graves en restant informés, en repérant les signes révélateurs de la fraude et en sauvegardant leurs renseignements personnels.

Le signalement des arnaques, essentiel à la lutte contre le crime financier

La Trousse comporte un autre ajout essentiel : une description par étapes de la façon de signaler les arnaques. Le signalement des arnaques permet aux particuliers ciblés d'agir pour se protéger et protéger autrui à l'avenir. Le signalement des arnaques est une composante essentielle de la lutte contre le crime financier. Les services de police enquêtent sur les cas signalés et le Centre antifraude du Canada (CAFC) appuie les forces de l'ordre en partageant les informations recueillies grâce à ces rapports4. Les types d'arnaques qui doivent être signalés comprennent les arnaques par message texte, les courriels hameçons, les arnaques téléphoniques et les sites Web frauduleux. En signalant les activités suspectes, les particuliers contribuent au repérage des organisations criminelles, à la détection des nouveaux modèles de fraude, à la prévention de futures arnaques et à la sensibilisation aux nouvelles menaces.

Protection des aînés contre l'exploitation financière : moyens de la déceler et de l'éviter

Le 15 juin marque la Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, une initiative mondiale destinée à sensibiliser à la maltraitance, à la négligence et à l'exploitation des aînés. L'exploitation financière, l'une des formes les plus répandues de maltraitance des personnes âgées au Canada5, est non seulement immorale, mais également illégale. L'ABC incite les personnes âgées à apprendre comment reconnaître les signes de l'exploitation financière et à prendre des mesures proactives pour s'en protéger et protéger leurs proches.

À cette fin, l'ABC a rassemblé un ensemble de ressources sur l'exploitation financière qui comprend des feuillets imprimables.

Dans un souci de raffermir leur engagement de longue date envers les besoins uniques et évolutifs des aînés, les banques membres de l'ABC ont adopté le Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés, qui comprend la formation des employés sur les moyens d'aider les personnes âgées à éviter l'exploitation financière, la fraude et les arnaques.

Renforcer la confiance financière : séminaires gratuits pour les aînés

La littératie financière est une compétence clé du quotidien qui permet aux particuliers de se protéger et de prendre des décisions financières éclairées. En partenariat avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), l'ABC offre le séminaire gratuit et non commercial Votre Argent-Aînés. Destiné aux personnes à la retraite ou presque, ce programme leur apprend à repérer les arnaques, les aide à comprendre les risques des comptes conjoints et les prépare à bien gérer leur retraite. Les groupes d'aînés à travers le Canada peuvent utiliser le formulaire en ligne pour demander la tenue d'un séminaire de littératie financière animé par un banquier bénévole dans leur collectivité.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

