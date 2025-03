TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens profite de ce début mars, Mois de la prévention de la fraude, pour accélérer la sensibilisation des consommateurs aux moyens de garder une longueur d'avance sur les arnaqueurs. Composante des efforts déployés par les banques pour protéger la population de la fraude financière, la campagne « Jamais votre banque » vise à outiller les particuliers des connaissances qui leur permettent de déceler les arnaques, et surtout de détecter les tactiques utilisées dans les menaces émergentes, comme la fraude des faux représentants et les arnaques générées par l'IA.

« L'épidémie de fraude et d'arnaques qui se propage dans l'ensemble du Canada et partout dans le monde nous force à intensifier nos efforts pour aider les Canadiennes et les Canadiens à raffermir leurs défenses face aux actes malveillants, a affirmé Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Nous sommes d'avis que les connaissances acquises par les consommateurs au sujet de ce que les banques ne demanderont jamais et des moyens de déceler les arnaques contribueront à réduire les risques de fraude financière et à rehausser le niveau de sensibilisation du public. »

Parallèlement aux nouvelles qui font état d'une augmentation de certains types de fraude, dont les arnaques des faux représentants et les arnaques générées par l'IA, l'ABC a produit et mis à jour des articles et des ressources affichés sur son site Web et sur ses comptes des réseaux sociaux en vue d'aider la population à se protéger de ces menaces émergentes.

Destiné à être attirant et interactif, le contenu comporte aussi des conseils sur la façon de déceler les arnaques et de les éviter.

Jamais votre banque

Rappels des types de communications et de demandes que votre banque ne fera jamais, comme solliciter des renseignements personnels par courriel ou texto, ou bien exiger un accès à distance à votre ordinateur.

Arnaques générées par l'IA

Contenu éducatif sur les moyens de détecter la fraude générée par l'IA et de vous protéger des arnaques complexes.

Outils à portée de main

Le site Web de l'ABC présente des trousses de prévention de la fraude, des questionnaires sur les arnaques, et divers outils de prévention.

Cette campagne s'aligne sur la campagne nationale du Mois de la prévention de la fraude lancée par le Centre antifraude du Canada, le Bureau de la concurrence et la Gendarmerie royale du Canada. L'ensemble du contenu posté sur les réseaux sociaux renvoie au mot-clic #MPF2025 dans le but d'amplifier les efforts nationaux de lutte contre la fraude.

