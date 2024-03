SECHELT, BC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Le 8 février 2024, la Cour provinciale de Sechelt a condamné trois personnes pour avoir commis de multiples infractions à la Loi sur les pêches du Canada. Les défendeurs ont tous été reconnus coupables de possession de palourdes et de possession illégale d'espèces de palourdes dont la pêche est interdite. L'une des trois personnes a également été reconnue coupable d'avoir en sa possession plus de sébastes que la limite légale. Des amendes s'élevant à 29 000 $ ont été imposées par la Cour aux trois pêcheurs (15 000 $, 8 000 $ et 6 000 $ respectivement).

(Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 22 septembre 2022, des agents des pêches de Conservation et Protection de Pêches et Océans Canada (MPO) patrouillaient à Egmont, en Colombie-Britannique, où ils ont observé une possible activité de pêche sur un quai appartenant à un camp de pêche qui est également une résidence privée. Au cours d'une inspection subséquente, trois personnes ont été trouvées en possession de 14 sébastes, de 969 palourdes du Pacifique/palourdes japonaises, d'1 huître, de 83 palourdes lustrées et de 12 palourdes jaunes. La récolte des palourdes lustrées et des palourdes jaunes était interdite à ce moment-là en raison d'une contamination potentielle. Tous les mollusques et sébastes ont été saisis comme éléments de preuve; les mollusques ont été relâchés vivants à un autre endroit, et les sébastes ont été entreposés au bureau de Powell River pour être présentés comme preuve, au besoin.

En plus des amendes, les pêcheurs à la ligne ont tous reçu une interdiction de pêcher et une interdiction de fréquenter le camp de pêche pour des périodes allant d'un à deux ans. Ce camp de pêche d'Egmont est dirigé par l'une des personnes condamnées, également un guide de pêche.

Le MPO a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de faire appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des efforts déployés par le MPO pour perturber et prévenir les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou envoyer ces renseignements à [email protected].

Faits en bref :

Chaque année, environ 300 000 permis de pêche récréative dans les eaux de marée sont délivrés en Colombie-Britannique. Comme dans toutes les pêches, la pêche répétitive et excessive pose un risque important pour la durabilité des ressources aquatiques du Canada .

. La limite quotidienne pour un pêcheur titulaire d'un permis est d'un sébaste par jour, avec une limite totale de possession de deux sur deux jours. La limite quotidienne individuelle de palourdes est de 60 et la limite totale de possession est de 120.

Il y a plus de 34 espèces de sébaste dans les eaux de la Colombie-Britannique. Il s'agit d'une espèce sédentaire à grande longévité dont l'espérance de vie moyenne est de 75 ans. Le sébaste vit longtemps, mais sa croissance et sa reproduction sont lentes. Il reste à proximité de son habitat d'origine, ce qui le rend particulièrement vulnérable à la pression de la pêche, et certaines espèces de sébaste sont préoccupantes sur le plan de la conservation.

Les amendes importantes et les interdictions mettent en évidence la gravité de l'infraction aux règles et règlements de pêche de la Loi sur les pêches du Canada , qui vise à protéger et à préserver les populations de poissons en péril.

Liens connexes : Aires de conservation des sébastes | Région du Pacifique | Pêches et Océans Canada (dfo-mpo.gc.ca) et Règles et règlementations sur la récolte récréative des mollusques et de crustacés en Colombie-Britannique | Région du Pacifique | Pêches et Océans Canada (dfo-mpo.gc.ca)

Photo :

Image déposée comme élément de preuve pendant le procès

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus au moyen des fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez https://www.dfo-mpo.gc.ca/connect/index-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]