OTTAWA, ON, le 11 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé que trois organismes de la Nouvelle-Écosse recevront des fonds dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBEVF).

En compagnie de Kody Blois, député de Kings--Hants, le ministre a annoncé qu'ACC fournit un financement de 75 000 $ pour soutenir la Veteran Farm Project Society, qui offre aux femmes vétérans un environnement sécuritaire après leur service où elles peuvent participer à des activités comme la culture de produits agricoles, l'entretien du jardin de fleurs commémoratif, des projets artistiques et le tir à l'arc.

La Free Spirit Therapeutic Riding Association sera en mesure d'offrir un programme de 18 mois à l'intention des femmes vétérans, qui vise à renforcer leur résilience dans le cadre de séances de psychothérapie assistée par des chevaux, grâce à une subvention de 90 000 $ d'ACC.

Le Nova Seven Arts Council, un espace d'art communautaire, offre un programme gratuit et accessible visant à faire découvrir la thérapie par l'art expressif au personnel militaire libéré pour des raisons médicales, à leur famille et aux vétérans. Ce programme, qui présente l'art comme un exutoire sûr et expressif pour la communauté des militaires et des vétérans, recevra une aide financière de 10 000 $ d'ACC.

Cette année, les organismes choisis pour recevoir des fonds au titre du FBEVF tentent de régler les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID‑19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage, les problèmes de santé et l'appui des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce au financement supplémentaire pour le FBEVF dans le budget de 2021.

Créé en 2018, le FBEVF a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

« La transition de la vie militaire à la vie après le service peut s'avérer difficile pour certaines personnes. Ces trois organismes ont mis au point des façons nouvelles et novatrices de soutenir les vétérans qui font cette transition, grâce à des projets uniques comme l'équithérapie, l'agriculture et les arts. Je les félicite pour le bon travail qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant et j'ai hâte de voir les résultats positifs que ce financement apportera aux vétérans. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Les vétérans canadiens ont servi fièrement notre nation et c'est un honneur pour nous de reconnaître leur dévouement en leur offrant le soutien dont ils ont besoin. Des organismes comme la Free Spirit Therapeutic Riding Association et la Veteran Farm Project Society jouent un rôle important à cet égard grâce au Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Je suis ravi qu'ils puissent nous aider à aider les vétérans. »

L'honorable Kody Blois, député de Kings--Hants

« Grâce au généreux Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, le programme SPIRIT sera en mesure de soutenir des relations intergénérationnelles au service des vétérans. L'objectif de ce programme est de fournir des services aux vétérans qui sont des femmes et/ou qui s'identifient à la communauté 2SLGBTQ+ en créant une communauté sûre pendant 18 mois au moyen du programme de bien-être assisté par des chevaux, de thérapies alternatives et en organisant des « dîners-causerie ». Nous croyons que lorsque des relations solides sont formées et que nous développons un sentiment d'appartenance, nous avons tous la liberté de nous épanouir. »

Alissa Cue, propriétaire/exploitante de Rohan Wood Stables, spécialiste équine et instructrice en chef pour Free Spirit

« Nous sommes fières d'avoir créé un lieu sûr où les femmes qui ont servi leur pays peuvent se réunir lors de leur transition après la vie militaire. Grâce à ce financement, nous pouvons continuer d'offrir des programmes qui font vraiment une différence. Car les femmes que nous aidons cultivent bien plus que des légumes et des fleurs : elles cultivent aussi de nouvelles compétences, de nouvelles amitiés, et elles deviennent plus fortes de jour en jour. »

Jessica Miller, fondatrice et directrice, Veteran Farm Project Society

« La création artistique peut changer notre perspective. 7Arts bâtit une communauté créative où chaque personne est encouragée à explorer son côté créatif et à libérer son imagination. Nous espérons qu'avec l'aide du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, ce programme sera un exutoire positif pour les militaires, en soutenant leur bien-être mental grâce au processus créatif. »

Amber Juby, présidente fondatrice du NOVA Seven Arts Council

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, annoncé pour la première fois dans le budget de 2017, fournira chaque année au moins 8 millions de dollars jusqu'à l'exercice 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance suivant la pandémie de COVID‑19, notamment en abordant les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, de chômage et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.





Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 25 millions de dollars à 66 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

