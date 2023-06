TROIS NOUVELLES EXCURSIONS À LA GROSSE-ÎLE

QUÉBEC, le 22 juin 2023 /CNW/ - Croisières Lachance, membre du groupe Croisières AML, est heureuse de présenter trois nouvelles façons de découvrir la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, disponibles du 24 juin au 3 septembre.

Excursion à la Grosse-île (Groupe CNW/Croisières AML)

Située à 35 minutes de Québec, Grosse-Île est un lieu historique national incontournable. Visiter cette ancienne station de quarantaine accompagné par les guides de Parcs Canada, c'est suivre les traces de dizaines de milliers d'immigrants qui sont arrivés au Canada entre 1832 et 1937. Ces trois nouvelles excursions sauront séduire la famille, les cyclistes et les amateurs d'expérience VIP!

Grosse-Île à vélo

Les visiteurs pourront dorénavant monter à bord de la croisière en apportant leurs propres vélos. Ils auront le plaisir de visiter l'île à leur propre rythme et d'aller de station en station, à vélo ou à pied, pour découvrir les incontournables du site de quarantaine, son histoire, ainsi que les paysages et l'environnement naturel de la Grosse-Île.

Grosse-Île en première classe

Idéal pour les gens en recherche d'expérience VIP, Grosse-Île en première classe permettra de profiter d'une croisière incomparable. En route vers l'Île, il sera possible de visiter la timonerie du bateau et de prendre un cliché avec les capitaines. Une fois à destination, un guide exclusif de Parcs Canada sera dédié au groupe de moins de 20 personnes et offrira une expérience personnalisée ainsi qu'une visite et des activités exclusives!

Défi Grosse-Île

Cette activité offrira aux petits et grands de découvrir la Grosse-Île de façon ludique. Elle donnera la chance d'en apprendre davantage sur cette île énigmatique de manière amusante, de relever des défis en équipe et de rencontrer les guides costumés de Parcs Canada.

Toujours disponible : Croisière et visite de la Grosse-Île

Il est toujours possible de profiter de l'expérience originale offerte par les capitaines Lachance et Parcs Canada afin de partir en excursion pour visiter ce lieu historique d'exception.

