Trois nouvelles directions régionales du MIFI - Mieux accueillir et intégrer les personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, madame Nadine Girault, annonce la création de trois nouvelles directions régionales du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sur le territoire québécois :

Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord ;



Mauricie et Centre-du-Québec ;



Bas- Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Avec l'ouverture de ces nouvelles directions régionales, le gouvernement du Québec crée les conditions gagnantes à une intégration réussie et à l'établissement durable de personnes immigrantes en région.

Le réseau régional du MIFI compte dorénavant neuf directions régionales qui regroupent 66 antennes dans l'ensemble des régions du Québec au sein desquelles travaillent 162 employés. D'ici 2022, il est prévu de poursuivre le déploiement du réseau régional par l'ajout de plus de 30 nouveaux postes. Ainsi, le Québec se dote de services d'immigration de proximité qui pourront offrir un accompagnement personnalisé aux personnes immigrantes dans toutes les facettes de la vie collective. Les moyens déployés permettront une meilleure adéquation entre les besoins économiques des entreprises québécoises et les personnes immigrantes qui s'installent en région.

Le MIFI a modernisé son approche en concordance avec la Stratégie nationale de la main d'œuvre 2018-2023 qui cible notamment les personnes immigrantes comme population stratégique pouvant répondre aux besoins de main-d'œuvre qui sont particulièrement importants à l'extérieur de Montréal. La présence du MIFI en région permet d'offrir des services directs aux personnes immigrantes, aux entreprises, aux partenaires, aux villes et aux MRC afin de répondre adéquatement aux défis de la régionalisation de l'immigration et aux besoins du marché du travail sur l'ensemble du territoire.

Depuis deux ans, le MIFI offre dans son réseau régional le service Accompagnement Québec, un service gratuit et personnalisé offert aux personnes immigrantes, qu'elles soient au Québec ou encore à l'étranger. Ce sont des agentes et agents d'aide à l'intégration du MIFI localisés dans toutes les régions du Québec qui conçoivent un plan d'action individualisé pour réagir aux besoins ciblés des personnes immigrantes soit pour l'installation, la vie collective, la francisation, l'emploi ou soit pour les démarches d'immigration.

Citation :

« Avec la création de trois nouvelles directions régionales, notre gouvernement continue de mettre en place les moyens nécessaires pour favoriser l'attraction et l'intégration réussie des personnes immigrantes dans toutes les régions. Les directions régionales du MIFI et leur personnel assureront un soutien essentiel à ces personnes qui choisissent nos régions pour terre d'accueil. Les talents et compétences qu'apportent les personnes immigrantes contribueront à répondre aux différentes réalités régionales et à la vitalité économique du Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Liens connexes :

LE MIFI EN région :

http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-en-region.html

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 644-2128; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630

Liens connexes

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca