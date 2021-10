Trois nouveaux talents se joignent à l'équipe du Restaurant de l'ITHQ

« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur ces trois nouveaux collègues, dont l'énergie et le talent se refléteront dans l'expérience globale de nos clients. Notre relève aura aussi l'occasion de collaborer avec ces diplômés, qui se sont épanouis au sein de différents restaurants de renom, avant de revenir vers leur alma mater. La technique implacable de Carl Jobin, la créativité signature d'Éric Champagne de même que le charisme et le professionnalisme de Marie-Pier Burelle seront sans aucun doute très inspirants pour nos étudiants. Ils participeront tous les trois à renforcer encore davantage notre positionnement local et à consolider notre identité gastronomique ! » - Jonathan Lapierre-Réhayem, Directeur de la restauration commerciale de l'ITHQ

Trois diplômés, trois parcours

Diplômé du programme Cuisine française de l'ITHQ en 2002, Carl Jobin a collaboré à de belles tables, telles que le F Bar et L'Atelier de Joël Robuchon au Casino de Montréal. Éric Champagne a complété sa formation en pâtisserie en 2005. Fort d'une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la restauration, il a notamment travaillé aux restaurants H4C par Dany Bolduc et HVOR. Diplômée en 2013, Marie-Pier Burelle a suivi avec succès la formation Gestion hôtelière internationale. Elle a œuvré au Manoir Hovey et au restaurant Le Serpent. Elle fera équipe avec Eric Chevrier, maitre d'hôtel depuis 10 ans au Restaurant de l'ITHQ.

L'ITHQ souhaite aux trois nouveaux membres de l'équipe du Restaurant de l'ITHQ la plus chaleureuse des bienvenues!

Tous les détails à propos du nouveau menu de Carl Jobin et Éric Champagne ici.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

