Trois individus arrêtés pour corruption dans les affaires municipales à la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Un entrepreneur, son employée et un fonctionnaire de la Ville de Montréal ont été arrêtés aujourd'hui pour corruption dans les affaires municipales et abus de confiance.

L'enquête de l'UPAC démontre que Tinel Timu, homme d'affaires de la région de Montréal, et Elena Cristina Abrudan, son employée, ont tenté de corrompre des employés de l'administration municipale montréalaise afin d'obtenir des avantages indus. Ils devront faire face à des accusations de corruption dans les affaires municipales.

D'autre part, l'enquête révèle que le chef de Division des permis et inspections de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à la Ville de Montréal, Sadek Lazzouzi, est intervenu en faveur de Tinel Timu, dans un dossier de non-conformité aux règlements municipaux. Il devra ainsi faire face à une accusation d'abus de confiance par un fonctionnaire public.

La diligence des employés de la Ville de Montréal à dénoncer le stratagème, dont les actes ont été constatés de septembre 2021 à février 2022, a permis aux enquêteurs de l'UPAC d'agir rapidement dans ce dossier.

Les trois accusés ont été relâchés sous promesse de comparaître le 9 novembre prochain au palais de justice de Montréal.

Accusé Chefs d'accusation Tinel Timu 123(1)d) (C.cr.) Elena Cristina Abrudan 123(1)d) (C.cr.) Sadek Lazzouzi 122 (C.Cr.)

