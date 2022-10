Trois fictions originales de Bell Média vendues à l'international dans plus de sept pays

- LA CONFRÉRIE, produite par ComediHa!, atterrira en France sur la plateforme Playzer, et en Belgique sur la chaîne spécialisée Pickx+ cet automne

- Le public français pourra découvrir …MOI NON PLUS!, produite par Encore Télévision, dès l'hiver sur 6play

- UNE AFFAIRE CRMINELLE, production de Sovimage, fera son entrée en version originale l'hiver prochain en Australie via SBS, et en Amérique latine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne via Olympusat.

- Bell Média fait rayonner la culture québécoise sur quatre continents

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Bell Média est très fière d'annoncer que trois fictions originales d'ici - LA CONFRÉRIE et …MOI NON PLUS !, produites pour Noovo, ainsi que la série originale de Crave UNE AFFAIRE CRIMINELLE - se retrouveront désormais sur les écrans du monde entier dans leur version originale!

« Bell Média se réjouit de voir ses fictions originales percer les marchés internationaux, a déclaré Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. Encore une fois, le travail des artisans et des comédiens d'ici, combiné à l'étroite collaboration entre les équipes de Bell Média et nos maisons de production, porte fruit et permet à nos contenus originaux de se démarquer et de rayonner au-delà des frontières du Québec. Je félicite ComediHa!, Encore Télévision et Sovimage pour ces productions de haut calibre, dont les thèmes trouvent écho auprès d'un public plus large. Grâce à ses contenus qui osent, Bell Média s'impose comme un joueur majeur sur l'échiquier mondial. »

Les publics de France et de Belgique pourront retrouver Pierre-François Legendre, Isabelle Blais et Guillaume Cyr à la tête de LA CONFRÉRIE, produite par ComediHa! et distribuée par ComediHa! Distribution. Cette comédie à succès sera disponible cet automne en France sur la plateforme Playzer, et en Belgique sur la chaîne spécialisée Pickx+. LA CONFRÉRIE sera d'ailleurs de retour en janvier prochain sur Noovo pour une deuxième saison, dont les tournages débuteront à la fin du mois d'octobre dans la ville de Québec.

De son côté, …MOI NON PLUS!, produite par Encore Télévision et distribuée par Encore Télévision-Distribution, sera diffusée l'hiver prochain en version originale sur la plateforme française 6play. La deuxième saison de la série mettant en vedette Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc est actuellement sur les ondes de Noovo.

La série dramatique UNE AFFAIRE CRIMINELLE, portée par Céline Bonnier et Louis-Philippe Dandenault, fera son entrée en version originale l'hiver prochain en Australie via SBS, et en Amérique latine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne via Olympusat. La série est produite par Sovimage et distribuée par Encore Télévision-Distribution. Disponible sur Crave, la première saison de la série est actuellement diffusée sur Noovo.

Tous les épisodes de la première saison de LA CONFRÉRIE et de …MOI NON PLUS! sont présentement accessibles sur Crave. Les premiers épisodes d'UNE AFFAIRE CRIMINELLE et de la deuxième saison de …MOI NON PLUS! sont maintenant disponibles en rattrapage sur Noovo.ca.

