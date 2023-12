Aryan Habib, responsable de la connectivité et de la télématique des véhicules; Jenn McCarthy, directrice nationale des relations publiques; et Katherine Mior, directrice des ressources humaines et de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ont toutes trois été nommées par les membres de l'industrie à titre de catalyseurs de changement et pour incarner la vision de Hyundai, appelée « Progrès pour l'humanité ». En 2022, elles ont créé Empowering Auto, une organisation indépendante sans but lucratif enregistrée au niveau fédéral et qui se consacre à rendre l'industrie automobile plus inclusive et représentative de la diversité de la population au Canada. La conférence annuelle de l'organisation sert de plateforme visant à rehausser les profils professionnels, à créer des opportunités de réseautage et à offrir du mentorat aux femmes et à leurs alliées dans le secteur automobile.

« Je suis fière de travailler pour une entreprise qui partage mon engagement à bâtir une industrie plus équitable et plus inclusive pour les générations actuelles et futures », a déclaré Mme Habib. « Merci à Automotive News Canada d'avoir reconnu nos efforts, et merci à tous les professionnels du secteur automobile qui nous ont aidés à réaliser cette vision et qui ont contribué aux succès d'Empowering Auto aujourd'hui ».

« Défendre l'égalité des chances et favoriser l'inclusivité dans les lieux de travail sont une priorité absolue pour moi personnellement, et pour nous chez Hyundai », a déclaré Katherine Mior. « Je suis honorée de cette reconnaissance et pour le soutien de Hyundai Canada et de la communauté automobile dans son ensemble dans le but de créer un avenir meilleur pour tous les professionnels de l'automobile au Canada. »

Mesdames Habib, Mior et McCarthy sont également membres du groupe de ressources des employés Women@HACC, visant à favoriser l'autonomie décisionnelle des femmes sur les lieux de travail grâce à des opportunités de mentorat, de bénévolat et de développement professionnel. Grâce à Women@HACC, Mmes Habib, Mior et McCarthy collaborent au sein de l'organisation et de la communauté environnante afin de remettre en question les perceptions et promouvoir le dialogue dans le but de soutenir le changement et l'autonomie décisionnelle des membres féminins de l'équipe, ainsi que chez les clients et partenaires.

« C'est un honneur de recevoir cette reconnaissance aux côtés de deux de mes collègues exceptionnels. Ensemble, nous avons propulsé une vision et en avons fait une réalité à l'échelle de l'industrie », a déclaré McCarthy. « L'équipe de direction de Hyundai Canada nous a fait confiance pour nous aventurer à l'extérieur de l'entreprise et créer une organisation et une conférence qui ont rassemblé l'industrie automobile d'une manière unique et intentionnelle. Nous nous considérons chanceuses pour ce niveau de soutien, ainsi que pour cette reconnaissance d'Automotive News Canada - merci.»

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 Meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute.

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.