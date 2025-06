Chaque année en Colombie-Britannique, environ 130 enfants reçoivent un diagnostic de cancer. En tant que seul hôpital de soins actifs complets pour enfants de la province, l'Hôpital pour enfants de la C.-B. (BC Children's Hospital) fournit des soins hautement spécialisés aux jeunes patients de partout en Colombie-Britannique et au Yukon. Son équipe d'oncologie prodigue des soins complets aux enfants atteints de cancer, traitant ainsi des centaines de patients chaque année avec compassion, innovation et expertise.

« À la Fondation de l'Hôpital pour enfants de la C.-B., nous nous engageons à améliorer les résultats de chaque enfant - et de chaque famille - qui fait face à un diagnostic de cancer », a déclaré Malcolm Berry, président et chef de la direction de la Fondation de l'Hôpital pour enfants de la C.-B. « Ce don généreux de L'espoir sur roues de Hyundai est plus qu'un simple don, mais un investissement significatif dans les soins, le traitement et l'espoir sur lesquels les familles peuvent compter lorsqu'elles franchissent les portes de l'hôpital. »

La Fondation de l'Hôpital pour enfants de la C.-B. réunit certains des principaux chercheurs en oncologie pédiatrique du pays. Les experts de l'hôpital et de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfant de la C.-B. font progresser les essais cliniques et les découvertes en laboratoire afin de mieux comprendre les cancers pédiatriques et développer des traitements plus efficaces et moins invasifs conçus pour les enfants. Les études en cours se penchent sur un large éventail de types de cancer, incluant la leucémie, les tumeurs cérébrales et les tumeurs solides, en mettant fortement l'accent sur la médecine de précision et la survie.

Pour marquer le don, Hyundai a organisé sa cérémonie d'empreinte de main, une puissante tradition de L'espoir sur roues de Hyundai. Lors de l'événement, les enfants touchés par le cancer ont été invités à placer leurs empreintes de main peintes sur un véhicule Hyundai blanc, aux côtés de leur famille, des équipes soignantes et des membres de la communauté. Chaque empreinte de main est un symbole de courage, d'unité et de lutte soutenue visant à mettre fin au cancer chez les enfants.

L'ambassadeur de Hyundai Canada de la LNH, Connor Bedard des Blackhawks de Chicago, originaire de North Vancouver, était sur place pour apporter son soutien à la cause. Connor a exprimé sa gratitude pour tout ce que les équipes de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et de sa Fondation font pour la communauté et a participé à la cérémonie des empreintes de main, provoquant des sourires sur le visage de tous les participants.

« Il s'agit de la première année d'activités de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada, alors que la cérémonie d'empreintes de main d'aujourd' hui à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique se veut un rappel émouvant de l'importance de ce programme », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines et de l'administration chez Hyundai Canada et le dirigeant de Hyundai Canada responsable de l'administration de L'espoir sur roues de Hyundai. « Nous sommes fiers de soutenir cet hôpital exceptionnel et les familles qu'il dessert -- et de soutenir les personnes qui travaillent sans relâche afin de créer un avenir meilleur pour les enfants devant affronter le cancer. »

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme enregistré sans but lucratif, axé sur le financement de programmes de recherche et de soins pour les enfants atteints de cancer. Le don de 250 000 $ à la Fondation de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique fait partie d'un engagement plus vaste de 4 millions de dollars que L'espoir sur roues de Hyundai fera en 2025 dans le but de soutenir les centres d'oncologie pédiatrique à travers le Canada. Grâce à cette initiative, Hyundai Canada est fière de redonner aux communautés où ses employés et ses clients vivent et travaillent, et de contribuer au progrès, une empreinte à la fois.

Au sujet de la Fondation de l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique

L'Hôpital pour enfants est plus qu'un simple hôpital. C'est un centre de soins actifs ainsi qu'un centre de réadaptation et d'évaluation, un fournisseur de services de santé mentale et un institut de recherche qui s'attaque aux problèmes de santé physique et mentale les plus complexes auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes aujourd'hui. Largement reconnu comme étant un chef de file en matière de thérapies spécialisées novatrices et de recherche innovante, l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique est classé parmi les meilleurs hôpitaux pédiatriques au monde. Qu'il s'agisse d'insuffisance rénale, de cancer, de maladie cardiaque ou de santé cérébrale, des centaines d'experts de la santé dispensent sans relâche des soins, alors que plus de 2 000 professionnels de la recherche travaillent afin de résoudre les plus grands défis toujours présents en matière de santé infantile. La générosité des donateurs stimule notre capacité à vaincre les maladies infantiles, à prévenir les maladies et les blessures, et à donner la priorité aux besoins uniques des enfants dans tous les aspects de leurs soins. Vous pourriez croire que votre impact est faible, mais sachez que votre soutien à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour faire progresser la prochaine avancée médicale jusqu'à la ligne d'arrivée. Suivez-nous à @bcchf ou visitez bcchf.ca pour plus d'informations.

Au sujet de L'espoir sur roues de Hyundai

L'espoir sur roues de Hyundai est un organisme sans but lucratif enregistré, s'engageant à trouver un traitement contre le cancer chez les enfants. Créé au Canada en 2025, l'organisme L'espoir sur roues de Hyundai soutient à la fois la recherche grâce à des subventions, ainsi que les soins et la survie par le biais de dons importants. Lancé initialement aux États-Unis en 1998, l'organisme est maintenant l'un des plus grands bailleurs de fonds sans but lucratif consacré à la recherche sur le cancer pédiatrique dans ce pays. Le financement principal de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada provient de Hyundai Auto Canada et de ses plus de 226 concessionnaires canadiens à l'échelle nationale.

Contacts des médias :

Mohga Hassib , analyste des relations publiques, Hyundai Canada; [email protected]

SOURCE Hyundai Auto Canada Corp.