AVIS AUX MÉDIAS : La Fondation Charles-Bruneau recevra un don majeur de Hyundai Auto Canada

VILLE DE QUÉBEC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Demain, le véhicule Espoir de Hyundai poursuit sa tournée canadienne avec un arrêt à Québec, où se tiendra la cinquième cérémonie d'empreintes de mains de L'espoir sur roues de Hyundai au Canada. L'événement marquera l'annonce d'un don de 250 000 $ à l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU de Québec-Université Laval.

L'unité Charles-Bruneau offre des services spécialisés en hématologie et en oncologie pédiatrique aux enfants de la région de Québec et de l'Est-du-Québec. Chaque année, plus de 800 enfants y reçoivent des traitements. Ce don soutiendra spécifiquement le programme d'art-thérapie de l'unité, un pilier essentiel pour aider les jeunes patients à surmonter les défis émotionnels et psychologiques liés aux traitements contre le cancer.

Les médias sont invités à assister à une conférence de presse en présence de dirigeants de Hyundai Canada, de représentants de la Fondation Charles-Bruneau et d'ambassadeurs-patients, qui partageront les détails de cette initiative et son importance pour la communauté.

DATE : Le jeudi 19 juin 2025

HEURE : De 10 h 30 à 11 h 30 - horaire détaillé ci-dessous

LIEU : Centre mère-enfant Soleil du CHUL - 2705, boulevard Laurier, Québec (Québec), G1V 4G2

POURQUOI Y ASSISTER :

Remise en direct d'un chèque de 250 000 $ à la Fondation Charles-Bruneau

Des images puissantes et des récits porteurs d'espoir, de solidarité et d'engagement communautaire

Accès à la direction de la Fondation Charles-Bruneau, aux jeunes ambassadeurs patients et aux dirigeants de Hyundai Canada

ALLOCUTIONS ET OCCASIONS D'ENTREVUES SUR PLACE :

Hyundai Canada

Steve Flamand , président-directeur général, Hyundai Canada

, président-directeur général, Hyundai Canada Nathalie Dion , vice-présidente, Groupe Michel et représentante de Hyundai Val-Bélair

Fondation Charles-Bruneau et direction de l'hôpital

Pierre Bruneau , fondateur de la Fondation Charles-Bruneau

, fondateur de la Fondation Charles-Bruneau Dr Bruno Michon , chef du service d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU de Québec-Université Laval

, chef du service d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU de Québec-Université Marie-Ève Laflamme, art-thérapeute de l'unité Charles-Bruneau

OPPORTUNITÉS PHOTO/VIDÉO :

Cérémonie de remise de chèque avec des représentants de Hyundai Canada, de la Fondation Charles-Bruneau et du CHU de Québec-Université Laval

Cérémonie d'empreintes de mains de L'espoir sur roues de Hyundai Canada avec des ambassadeurs-patients et leurs familles

DÉROULEMENT DE LA MATINÉE :

10 h - 10 h 30 | Arrivée des médias et inscription

10 h 30 - 10 h 47 | Annonce

10 h 50 - 11 h | Cérémonie d'empreintes de mains

11 h - 11 h 15 | Entrevues avec les médias

11 h 30 | Fin de l'événement

CONTACT MÉDIA:

Frederic Mercier , Directeur de Produit et Relations Publiques du Québec, Hyundai Canada; [email protected]

