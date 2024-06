Trois établissements privés conventionnés se distinguent cette année

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe Roy Santé, la Résidence Riviera et la Résidence Berthiaume-du Tremblay se sont distingués cette année aux Prix AEPC remis dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'Association des établissements privés conventionnés - Santé services sociaux (AEPC). L'événement qui s'est tenue du 5 au 7 juin à Orford en Estrie a été l'occasion de voir l'arrivée de nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration.

Les Prix AEPC

Remis en juin de chaque année dans le cadre de l'assemblée générale annuelle, les prix AEPC se déclinent en trois catégories : Prix AEPC de l'excellence en soins et services, Prix AEPC engagement et Prix Méritas Clémence-Boucher.

1) Prix AEPC de l'excellence en soins et services

Cette année, le Groupe Roy Santé s'est vu décerné cette année le Prix AEPC de l'Excellence en soins et services pour son programme de « Pratique thérapeutique de zoothérapie ». Ce programme structuré consiste à utiliser la zoothérapie pour réduire les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD), stimuler leurs capacités résiduelles et cognitives, réduire l'anxiété, l'agitation et la prescription de médicaments neuroleptiques chez certaines personnes hébergées. Contrairement aux activités de zoo-animation, activités que l'on retrouvent principalement sous la forme de visites d'animaux en milieu d'hébergement, ce programme se concrétise par l'intégration à temps complet de zoothérapeutes formés spécifiquement en approche adaptée à la personne âgée, en intégrant les équipes multidisciplinaires. L'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des résidents avec l'utilisation de la zoothérapie est largement démontrée dans la littérature scientifique. Elle offre une activité stimulante qui encourage les résidents à rester actif physiquement et mentalement, contribuant à réduire le déconditionnement des personnes aînées.

2) Prix AEPC engagement

Marilyn Nadon de la Résidence Riviera à Laval s'est mérité le Prix AEPC engagement pour l'impact considérable qu'elle a eu et continue d'avoir sur les résidents, les familles et le personnel de l'établissement. Elle a su favoriser l'émergence d'un milieu de vie chaleureux de qualité, et ce, depuis 1959. En 2018, à l'occasion du 60e anniversaire décrite par le premier ministre François Legault comme « l'esprit et le corps » de la Résidence Riviera, Marilyn Nadon poursuit le travail de ses parents, principalement sa mère, Violet Lachapelle, fondatrice de l'entreprise. Longtemps directrice générale, elle a su insuffler une tradition d'excellence qui se poursuit aujourd'hui avec son fils Jean Nadon qui assure la gestion de l'entreprise familiale.

3) Prix Méritas Clémence-Boucher

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay, un CHSLD de 198 résidents en perte d'autonomie s'est vu décerner le Prix Méritas Clémence-Boucher pour le programme « À vos marques, prêt, pédalez ! ». En collaboration avec l'organisme Solon, l'établissement a déployé des balades en vélo-banquettes adaptées pour les aînés en perte d'autonomie et en fauteuils roulants, une approche innovante visant à briser l'isolement, maintenir les liens des aînés avec la communauté et offrir aux personnes aînées une opportunité de stimulation individuelle rencontrant leurs souhaits et besoins d'activités. Depuis le début du projet à l'été 2021, c'est 286 balades qui ont été offertes aux résidents du CHSLD, du Centre de jour et de la RPA sous la responsabilité de Berthiaume-Du Tremblay. Par ailleurs, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay a coordonné le prêt de vélos à des CHSLD et résidences privées à proximité, leur permettant d'offrir des balades à leurs personnes aînées en 2023.

Élections au conseil d'administration de l'AEPC

Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 6 juin, les membres de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) ont élu leur nouveau conseil d'administration pour l'année 2024-2025. C'est ainsi que Stéphane Roy du Groupe Roy Santé a été réélu comme président du conseil d'administration. Vincent Tam et Jocelyn Cayer font leur entrée au conseil d'administration.

Conseil d'administration 2024-2025 :

Stéphane Roy (Groupe Roy Santé), président ;

Sylvain Lemieux (Groupe Santé Sedna), vice-président ;

(Groupe Santé Sedna), vice-président ; Nadine Comeau (CHSLD de la Côte Boisée), trésorière ;

(CHSLD de la Côte Boisée), trésorière ; Vincent Tam (Hôpital Marie-Clarac), administrateur ;

(Hôpital Marie-Clarac), administrateur ; Chantal Bernatchez (Résidence Berthiaume-Du Tremblay ), administratrice ;

(Résidence ), administratrice ; Anne-Marie Cyr (Centre Le Cardinal), administratrice ;

(Centre Le Cardinal), administratrice ; Karine Bien-Aimé (Résidence Sorel-Tracy ), administratrice ;

), administratrice ; Frédéric Dumas (Centre d'accueil Marcelle-Ferron), administrateur ;

Jocelyn Cayer (Résidence Angelica), administrateur

L'AEPC remercie les administrateurs sortants, soit Diane Girard, directrice générale du CHSLD Bourget et du Centre d'hébergement St-François, ainsi qu'Anne Beauchamp, directrice générale de l'Hôpital de réadaptation Villa Medica, pour leur engagement continu au sein de l'AEPC en faveur de la qualité des soins et de l'hébergement, et ce, pour le bénéfice des résidents/clients, des familles et du personnel des établissements privés conventionnés.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 61 établissements (59 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpital de réadaptation.

