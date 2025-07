L'AEPC salue le conventionnement de trois CHSLD privés additionnels

MONTRÉAL, le 4 juill. 2025 /CNW/ - La directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC), Annick Lavoie, accueille positivement la volonté de la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, de poursuivre le conventionnement des établissements privés de longue durée avec l'annonce de conventionnement du CHSLD Au cœur de la vie (Laurentides), la Maison des aînés de Saint-Timothée (Montérégie-Ouest) et le CHSLD Villa Belle-Rive (Nord-de-l 'Île-de-Montréal). Un conventionnement qui se traduit aujourd'hui par l'ajout de 159 places additionnelles en mode privé conventionné au Québec.

Citation :

« Depuis plus de 65 ans, le modèle privé conventionné fait la preuve de son efficacité en offrant des milieux de soins et d'hébergement de grande qualité. Reconnus pour leurs pratiques exemplaires, leur gestion de proximité et leur capacité d'adaptation, les établissements privés conventionnés se démarquent par leur résilience et leur esprit d'innovation. Forte de cette tradition d'excellence, l'AEPC met à profit son expertise et sa connaissance approfondie du terrain pour accompagner avec rigueur les nouveaux établissements conventionnés, notamment en matière de soutien clinique, de gestion des ressources humaines, de services à valeur ajoutée et de reddition de comptes tant auprès du ministère de la Santé que de Santé Québec. Les établissements membres de l'AEPC » - Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés -- (AEPC) regroupe 30 propriétaires gestionnaires qui gèrent 64 établissements (62 CHSLD, un CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des services médicaux et sociaux pour le volet CLSC, ainsi que soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpitaux de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignement : Guy Therrien, conseiller aux communications, [email protected], 438 405-4884