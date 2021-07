Le Canada a récemment connu ses plus grands succès en escrime en fauteuil roulant avec Mainville et Rousell qui sont devenus les premiers Canadiens à gagner l'or en Coupe du monde, un exploit qu'ils ont réalisé dans la même épreuve à Montréal, en 2018. Mainville a remporté l'épreuve de sabre masculin dans la catégorie B, tandis que Roussel a été couronné vainqueur de la compétition masculine de sabre dans la catégorie A.

Mainville, qui est actuellement l'athlète canadien le mieux classé au monde en escrime en fauteuil roulant -- 12e rang au sabre masculin, catégorie B -- en sera à sa quatrième participation d'affilée aux Jeux paralympiques après avoir concouru aux éditions de 2008, de 2012 et de 2016. Il a atteint les quarts de finale à Rio et s'est hissé dans le top 10 à deux reprises aux Jeux de Londres 2012.

« Je suis très heureux d'avoir été sélectionné pour les Jeux de Tokyo, qui seront mes derniers Jeux paralympiques », déclare Mainville, dont les épreuves à Tokyo seront l'épée et le sabre masculins dans la catégorie B. « Ce sera une expérience très différente de mes précédents Jeux, et je suis déçu que ma famille ne puisse pas être avec moi cette fois-ci, mais je suis reconnaissant de son soutien, ainsi que de celui de mes entraîneurs et préparateurs physiques, de mon ostéopathe et de mon équipe médicale. »

Morel, qui est la première athlète à avoir représenté le Canada en escrime en fauteuil roulant aux Jeux de 2000, a également concouru à Londres 2012. Elle participera à ses troisièmes Jeux paralympiques à Tokyo.

« Je me considère extrêmement chanceuse de pouvoir me rendre aux Jeux paralympiques de Tokyo », affirme Morel, qui sera en action dans les épreuves féminines de fleuret et de sabre dans la catégorie A. « Ce seront mes troisièmes Jeux. Mon objectif n'est pas d'être la meilleure, mais d'être meilleure que je l'étais la dernière fois. C'est un objectif qui surprendra sans aucun doute quelques-uns de mes pairs... enfin, on peut espérer! »

Hébert et Rousell, qui concourent tous les deux dans la catégorie A chez les hommes, représenteront le Canada à l'épreuve de sabre. Hébert occupe actuellement le 14e rang mondial dans cette discipline, et Rousell, le 15e rang. Hébert sera également en garde au fleuret, tandis que Rousell représentera l'unifolié à l'épée.

« Je suis ravi d'avoir été sélectionné pour concourir aux Jeux paralympiques de Tokyo », indique Hébert, qui a terminé à la 10e place à ses premiers Jeux paralympiques en 2016. « C'est l'aboutissement de cinq années d'entraînement, d'efforts et de focalisation. Je suis optimiste quant à ma performance à ces Jeux et je souhaite des Jeux sécuritaires pour le peuple japonais, ainsi que les athlètes et les entraîneurs. »

À 24 ans, Rousell est de plus de 20 ans le cadet des autres membres de l'équipe. Tokyo marquera ses débuts paralympiques.

« Je suis très heureux et très fier à l'idée d'aller enfin à Tokyo! », confie Rousell. « Il s'agit de mes premiers Jeux paralympiques, et j'ai hâte de vivre cette expérience au sein d'Équipe Canada. Je remercie ma famille et mes entraîneurs qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. »

La compétition d'escrime en fauteuil roulant se déroulera du 25 au 29 août à Tokyo.

« Je suis extrêmement fier de nos athlètes qui ont connu un très beau succès dans leur campagne de qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Quatre athlètes étaient engagés dès le début du processus et quatre se sont qualifiés pour Tokyo! », mentionne Benjamin Manano, directeur de la haute performance d'Escrime Canada. « L'escrime en fauteuil roulant s'est énormément développée au cours des dernières années avec l'arrivée de pays émergents dans ce sport, et cette performance est donc exceptionnelle pour nous. La qualification des quatre athlètes démontre la qualité du travail effectué depuis plusieurs années avec notre équipe de haute performance. Nous attendons maintenant les Jeux, où nous essaierons de réaliser notre objectif, à savoir l'amélioration des performances individuelles. »

« Je suis enchantée d'accueillir Matthieu, Pierre, Sylvie et Ryan dans l'équipe canadienne! », indique Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne des Jeux de Tokyo 2020. « Cette équipe présente une bonne combinaison d'athlètes qui sont à différentes étapes de leur cheminement paralympique -- des premiers Jeux aux quatrièmes -- et c'est merveilleux de constater la croissance de l'escrime en fauteuil roulant d'un bout à l'autre du Canada! Je souhaite bonne chance pour Tokyo à chacun d'eux. Nous ne manquerons pas de les appuyer jusqu'au bout. »

ÉQUIPE D'ESCRIME EN FAUTEUIL ROULANT DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Matthieu Hébert -- Beauharnois, QC

Pierre Mainville -- Saint-Colomban, QC

Ruth Sylvie Morel -- Pincourt, QC

Ryan Rousell -- Saskatoon, Sask.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos d'Escrime Canada : Escrime.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700; Benjamin Manano, Directeur de la haute performance, Escrime Canada, [email protected] / 438-777-8870

Liens connexes

http://paralympic.ca/