TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La CIBC tient à féliciter trois dirigeantes talentueuses qui ont été nommées lauréates de cette année du prix du Réseau canadien des femmes les plus influentes : Prix Top 100.

Veni Iozzo, vice-présidente à la direction, Biens immobiliers d'entreprise et transformation du milieu de travail, a été sélectionnée dans la catégorie des dirigeants de la CIBC et a été honorée à trois reprises par le WXN. Chef de file éprouvée possédant plus de 30 ans d'expérience en services financiers dans une variété de disciplines, Veni est également une défenseure passionnée des questions féminines.

Kikelomo Lawal, première vice-présidente et chef de la direction, a été sélectionnée dans la catégorie « C-Suite Executives » de KPMG. Pendant plus de deux décennies, Mme Kikelomo a occupé des postes de haute direction à titre d'avocate plaidante et transactionnelle, et elle consacre son temps à titre de membre du conseil d'administration et de conseillère auprès de plusieurs organisations.

Fatema Pirone, directrice principale, Innovation des entreprises, a été sélectionnée dans la catégorie des leaders émergents Mercedes-Benz. Forte de son expérience des opérations, de la technologie, de la gestion de produits et du développement de nouvelles entreprises, Fatema dirige une équipe qui façonne activement les initiatives de l'industrie pour créer des changements percutants et redéfinir l'innovation.

« Ces leaders exceptionnelles font une différence remarquable au travail et dans les collectivités qu'elles servent », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la CIBC. « Leur sens du devoir, leur passion et leur conviction sont une source d'inspiration pour nous tous. »

Elles se joignent aux lauréates précédentes de la CIBC et aux intronisées du Temple de la renommée WXN, Laura Dottori-Attanasio, Christina Kramer et Sandy Sharman.

Les Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives : Les prix Top 100 soulignent les réalisations professionnelles de grandes leaders féminines de partout au Canada dans le secteur privé, le secteur public et le secteur des organismes sans but lucratif. Ils sont remis à des femmes exceptionnelles dans treize catégories différentes, et les lauréates sont choisies par le Conseil canadien de la diversité du WXN. La liste complète des lauréates se trouve sur le site Web du Réseau des femmes exécutives.

