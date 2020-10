Un sondage Interac montre que les Canadiens affirment que la pandémie a mis l'accent sur le besoin d'identités numériques, mais continuent de nommer la sécurité comme une préoccupation majeure en matière d'utilisation

TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - La COVID-19 transforme la façon dont les Canadiens utilisent leurs documents d'identité et dont ils priorisent l'accès aux services numériques. Selon un nouveau sondage réalisé par Interac Corp., trois Canadiens sur quatre (75%) affirment que les services gouvernementaux devraient être accessibles en ligne plutôt qu'en personne, et environ la moitié d'entre eux estiment qu'il est plus important aujourd'hui qu'avant la COVID-19 d'accéder en ligne aux services de santé (55%) et aux services gouvernementaux (50%), comme le renouvellement du permis de conduire et les demandes de prestations.

Cet intérêt pour une approche numérique a été accéléré d'abord par l'utilisation croissante des services en ligne par les Canadiens dans le cadre de la COVID-19, en plus des préoccupations d'hygiène concernant les pièces d'identité physiques. Près de six Canadiens sur dix (58%) ont effectué leurs transactions de manière à réduire les contacts physiques plus souvent qu'avant la pandémie, et presque autant (59%) ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'hygiène lors de la manipulation des pièces d'identité physiques. Moins de la moitié (48%) se disent désormais à l'aise d'accéder aux services gouvernementaux en personne, soit une baisse de 25% depuis la période pré-COVID-19. En plus des transactions, les Canadiens ont accédé à divers services en ligne à un rythme croissant, 37% d'entre eux déclarant qu'ils accèdent aux services de santé en ligne plus souvent qu'avant la COVID-19.

« La pandémie a suscité un plus grand besoin d'innovation, les Canadiens reconnaissent que l'accès numérique est nécessaire non seulement pour se faciliter la vie, mais aussi pour accroître la vitesse à laquelle ils peuvent accéder aux services gouvernementaux en cas de crise », a déclaré Mark O'Connell, président et chef de la direction chez Interac Corp. « Le statu quo n'est plus une option pour les pièces d'identité physiques. Il faut adopter des solutions numériques sécurisées et soutenues par le gouvernement pour répondre aux besoins changeants des Canadiens. »

Les Canadiens continuent de reconnaître la facilité d'utilisation des pièces d'identité numériques, les versions numériques de documents d'identité tels que les permis de conduire et les cartes de santé étant considérées comme 10% plus pratiques en moyenne aujourd'hui qu'en 2019. Toutefois, la sécurité reste un élément clé de l'utilisation, puisque près de sept Canadiens sur dix (67%) se disent prêts à utiliser une pièce d'identité numérique si cela signifie que leurs données personnelles sont mieux protégées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Plus encore qu'en 2019, les Canadiens insistent sur la transparence de l'utilisation des informations (70% contre 58% en 2020 et 2019, respectivement), ainsi que sur le soutien des banques (59% contre 48%) et des gouvernements (57% contre 46%).

Les Canadiens sont particulièrement enthousiastes à l'idée d'utiliser des pièces d'identité numériques pour accéder aux services gouvernementaux, puisque six sur dix (61%) s'attendent à pouvoir utiliser ces services en ligne plus souvent à l'avenir. Plus de la moitié (53%) seraient intéressés par l'utilisation d'une pièce d'identité numérique pour accéder à ces services, et presque autant (51%) disent que le gouvernement devrait prioriser l'accès aux Canadiens à des pièces d'identité numériques en plus de celles physiques.

« La COVID-19 a mis en lumière de nouvelles attentes pour l'avenir de l'économie numérique canadienne, tout en exacerbant les préoccupations en matière de sécurité concernant les formes actuelles d'identité », a déclaré Debbie Gamble, responsable en chef, Laboratoires d'innovation et Nouvelles entreprises chez Interac Corp. « En préparant cet avenir, Interac, avec sa filiale 2Keys Corporation, travaillent avec les acteurs des secteurs publics et privés pour mettre sur le marché des solutions d'identification numérique afin de répondre au besoin croissant de confirmation d'identité sécuritaire, pratique et respectueuse de la vie privée des Canadiens, tout en suscitant un degré élevé de confiance ».

FAITS SAILLANTS DU SONDAGE :

Près de sept Canadiens sur dix (69%) estiment que l'innovation est nécessaire pour accélérer l'accès aux services gouvernementaux en cas de crise.

Plus de six personnes sur dix (62%) se soucient davantage aujourd'hui de la sécurité de leurs données personnelles en ligne qu'auparavant. Les Canadiens de plus de 55 ans sont plus susceptibles de mentionner cette préoccupation (72%).

plus de 55 ans sont plus susceptibles de mentionner cette préoccupation (72%). Plus de six Canadiens sur dix (65%) souhaitent qu'il existe un moyen plus pratique de vérifier l'identité d'une personne avec laquelle ils font affaire en ligne.

Quatre personnes sur dix (40%) ont pris des photos pour des pièces d'identité physiques, mais près de six sur dix (57%) estiment que c'est un comportement risqué, contre 45% en 2019.

Une personne sur deux (51%) estime qu'il serait plus pratique d'avoir un identifiant numérique unique regroupant plusieurs identifiants physiques en un seul endroit pour accéder aux services en ligne.

À propos du sondage Interac

Interac Corp. a chargé Hill+Knowlton Stratégies de mener un sondage national auprès de 996 adultes canadiens, sondés en ligne entre le 10 et le 14 août 2020. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de répondants potentiels au sondage. Une poststratification visant à ajuster les poids de l'échantillon en fonction des paramètres de population du recensement de 2016 pour assurer la représentation par province du Canada, âge et sexe a été complétée. Une marge d'erreur associée pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3%, 19 fois sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur basés sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. En tant que chef de file en matière de sécurité numérique et d'authentification avec notre filiale, 2Keys Corporation, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens 24/7 et 365 jours par année lors de transactions en ligne avec Interac. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'information, visitez salledepresse.interac.ca/

SOURCE Interac Corp.

Renseignements: Pour plus d'information : Contact pour les médias : Interac Corp., 416-869-2017, [email protected]