« C'est un honneur de faire partie de l'équipe paralympique des Jeux de Tokyo, de repousser mes limites et de m'efforcer d'atteindre l'excellence en représentant le Canada sur la scène internationale, de me mesurer aux meilleures au monde et par-dessous tout, d'inspirer d'autres personnes avec un handicap », se réjouit-elle.

Andrea Nelson a qualifié le Canada avec une cinquième place de la course KL2 lors des Championnats du monde de 2019 avant de s'assurer une place dans l'embarcation à l'occasion des essais olympiques et paralympiques de Canoe Kayak Canada plus tôt cette année. Elle a découvert le paracanoë en 2017 en participant à l'événement Paralympiens recherchés du Comité paralympique canadien à Toronto.

« Je suis très fière du chemin que j'ai parcouru, et je suis très heureuse de participer aux Jeux paralympiques de 2020 », dit-elle.

C'est également à la Coupe du monde de Hongrie que Mathieu St-Pierre a mis la main sur son billet pour les Jeux en se classant au cinquième rang de la course VL2 chez les hommes. Membre de l'équipe nationale depuis 2017, le payageur a deux participations aux championnats du monde à son actif. En 2018, il avait terminé au septième rang, et en 2019, au onzième rang du 200 m VL2 masculin.

Les épreuves de paracanoë seront présentées du 2 au 4 septembre à Tokyo.

« Je suis très fier de l'équipe que nous envoyons à Tokyo et je sais qu'ils sont prêt et prêtes à performer. Même s'il s'agit des premiers Jeux paralympiques des trois athlètes, ils ont déjà de l'expérience en compétition internationale. Les encouragements de leurs coéquipiers et le soutien de leur club leur donneront l'énergie nécessaire pour livrer une excellence performance sur la plus grande scène au monde », conclut l'entraîneur en chef du programme paralympique, Marc Creamer.

Le paracanoë est un nouveau sport paralympique. Il a fait son entrée au programme il y a cinq ans lors des Jeux de Rio 2016. À Tokyo, des épreuves de kayak et de va'a sont ajoutées au programme et le nombre d'athlètes en compétition augmente. Le Canada tentera de remporter sa première médaille paralympique dans cette discipline.

« Félicitations à Brianna, à Andrea et à Mathieu pour leur qualification pour leurs premiers Jeux paralympiques. C'est un remarquable accomplissement, et je suis très heureuse de les accueillir dans l'équipe. Participer aux Jeux paralympiques pour la première fois est un rêve qui se réalise pour tous les athlètes, et le Canada en entier sera derrière eux », dit la cheffe de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020, Stephanie Dixon.

PARACANOË DES JEUX PARALYMPIQUES DE 2020 À TOKYO :

Brianna Hennessy - Ottawa, Ont.

Andrea Nelson - Markham, Ont.

Mathieu St-Pierre - Shawinigan, QC

- L'édition reportée des Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se déroule du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes et la couverture du Consortium médiatique canadien de diffusion paralympique, dont les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI, et Sportsnet, et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN, permettra aux Canadiens de suivre les compétitions des athlètes en direct d'un océan à l'autre.

Le Comité paralympique canadien annoncera le reste de l'équipe officielle plus tard dans le mois.

