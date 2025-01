TRISTE BILAN DANS LE DOSSIER DU VAPOTAGE POUR 2024

30 % des jeunes vapotent, 36 % des vapoteurs ont recommencé à fumer, et les

produits de vapotage au cannabis seront bientôt disponibles à la SQDC.

MONTRÉAL, le 31 déc. 2024 /CNW/ - Alors que l'année tire à sa fin, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) dresse un bilan catastrophique pour l'année 2024 dans le dossier du vapotage. La vérité est que, depuis l'abolition des saveurs dans le vapotage par le gouvernement de la CAQ, le premier ministre François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, ont créé un véritable problème de santé publique. Des milliers de fumeurs sont privés d'un moyen efficace et reconnu pour arrêter de fumer et leur seule option est maintenant le marché illicite, avec les risques que cela comporte. De plus, alors que le gouvernement voulait éliminer le vapotage chez les jeunes, ces derniers vapotent plus que jamais. La situation est maintenant hors de contrôle, et le gouvernement est complètement perdu. Comble d'absurdité, ce gouvernement, via la Société québécoise du cannabis (SQDC), s'apprête à vendre des produits de vapotage de cannabis, nocifs pour la santé et destinés à attirer les jeunes.

Catastrophe au Québec : 30 % des jeunes vapotent et 36 % des vapoteurs ont recommencé à fumer !

Au printemps dernier, la CDVQ a fait réaliser un sondage par la firme Léger afin de voir l'état de la situation à la suite de l'abolition des saveurs. Les résultats ont été pour le moins bouleversants. En effet, l'enquête a révélé que 30 % des jeunes de 16 à 24 ans disent vapoter et, depuis l'entrée en vigueur de l'abolition des saveurs, 36 % des vapoteurs ont recommencé (22 %) ou commencé à fumer (14 %). « L'année 2024 a été une année sombre au Québec dans la lutte au tabagisme et pour la santé publique. Alors qu'il existe toujours plus d'un million de fumeurs au Québec, le gouvernement a détruit une industrie réglementée qui fonctionnait bien et qui aidait des dizaines de milliers de fumeurs à quitter la cigarette ou à continuer à ne plus fumer. Maintenant, les gens ont recommencé à fumer et les jeunes sont attirés par un produit prohibé qu'ils se procurent facilement et sans aucun contrôle sur le web », a commenté Valérie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Parmi les autres éléments qui ont tristement marqué 2024, rappelons que La Presse+ nous a révélé1, le 29 novembre dernier, que la SQDC offrira sous peu des produits de vapotage de cannabis. Ces produits sont nocifs pour la santé et carrément destinés à attirer les jeunes. De plus, alors que la vente de produits de vapotage en ligne est illégale au Québec, la SQDC offrira maintenant ce service. « La volonté du gouvernement de permettre la vente, via la SQDC, de produits de vapotage au cannabis, mieux connus sous le nom de wax pens, a été la cerise sur le sundae. Ces produits sont prisés par les jeunes et peuvent être très dangereux. La CAQ réalise un coup double : elle fait simultanément la promotion du cannabis ET du vapotage auprès des jeunes. Ce gouvernement est hors de contrôle », a conclu Valérie Gallant.

Retour à la raison pour 2025

La CDVQ exprime l'espoir que l'année 2025 marquera un retour à la raison. Elle renouvelle sa demande au gouvernement de revoir sa position et de réintroduire les saveurs dans les produits de vapotage, tout en les encadrant et en les contrôlant rigoureusement. Cette mesure permettrait d'offrir aux Québécois souhaitant arrêter de fumer une alternative sûre et efficace, tout en mettant un frein à l'accès aux produits de vapotage chez les jeunes.

Vous pouvez consulter le sondage en vous rendant sur : https://www.droitsdesvapoteurs.ca/

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Source : Mme Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]