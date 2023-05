Triste anniversaire du lock-out des débardeurs de Québec : manifestation devant les bureaux de QSL

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le triste anniversaire des huit mois de lock-out des débardeurs du Port de Québec sera souligné avec une manifestation sur le boulevard Champlain à Québec aujourd'hui à 17h. Le 15 septembre 2022, la Société des arrimeurs de Québec (SAQ) a mis en lock-out 81 débardeurs, les privant ainsi de leur travail et de leur salaire. Les nombreux impacts sur les familles et les proches se font sentir depuis. Considérant l'indéniable emprise que QSL, le plus grand employeur au port, a sur la SAQ, les manifestantes et manifestants ont visé leurs bureaux aujourd'hui.

« Nous profitons du fait que le SCFP-Québec tient son congrès dans la capitale nationale pour venir en appui aux débardeurs de Québec, qui vivent une injustice terrible. Ils ont été mis dehors il y a huit mois et puisqu'il n'y a pas de loi anti-briseurs de grève, l'employeur utilise des travailleurs de remplacement, ce qui déséquilibre complètement le rapport de force », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Les principales demandes des syndiqués sont pourtant claires. « Nous voulons améliorer la conciliation travail-vie personnelle des débardeurs. C'est l'un des derniers corps de métier où les travailleurs sont incapables de planifier quoi que ce soit parce qu'ils sont affectés chaque jour par téléphone pour le quart de travail du lendemain, et ce, sans avoir de fin de semaine de congé pendant plusieurs semaines au cours de la belle saison. Il faut que ça change pour la relève », de rappeler Stéphan Arsenault, président du Syndicat des débardeurs du port de Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]