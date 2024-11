ISTANBUL, 15 novembre 2024 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est heureuse d'annoncer le renouvellement du mandat de Tripti Sinha à titre de présidente du conseil d'administration de l'ICANN et la nomination de Chris Chapman au poste de vice-président. Les deux nominations entrent en vigueur immédiatement, à la suite de la 81e assemblée publique du Conseil à Istanbul, qui a eu lieu du 9 au 14 novembre 2024.

Mme Sinha, qui s'est joint au conseil d'administration de l'ICANN en 2018, possède une expérience remarquable dans le domaine de la cyberinfrastructure et de la politique mondiale d'Internet. Ses connaissances techniques approfondies, combinées à sa perspective stratégique sur les besoins mondiaux d'Internet, lui permettront de continuer à défendre les efforts de l'ICANN pour maintenir un Internet sécurisé, stable et accessible à l'échelle mondiale.

« Je suis honorée de continuer à agir à titre de présidente aux côtés des membres dévoués de notre conseil d'administration et de la communauté de l'ICANN pour assurer un Internet sûr, fiable et mondial pour tous », a déclaré Mme Sinha. « Notre approche multipartite, ancrée dans la collaboration et la responsabilité partagée, soutient un Internet mondial unifié, permettant une croissance exponentielle depuis plus de 40 ans. La mission de l'ICANN est essentielle pour garder Internet ouvert et inclusif, guidé par des principes de base. Cet engagement continuera de nous faire progresser, en veillant à ce qu'Internet demeure inclusif et digne de confiance. »

Depuis qu'il s'est joint au conseil d'administration de l'ICANN en octobre 2022, Chris Chapman a fait preuve d'un engagement ferme envers la mission de l'ICANN. Grâce à une compréhension approfondie des télécommunications et de la politique numérique, et à une vaste expérience au sein d'organismes de réglementation et d'organisations internationales, il apporte de précieux renseignements sur la politique d'Internet et l'engagement des intervenants. En particulier, M. Chapman a présidé le comité de recherche des chefs de la direction pour choisir le prochain président et chef de la direction de l'ICANN. En tant que vice-président, il travaillera en étroite collaboration avec Mme Sinha et le conseil d'administration pour faire progresser les priorités stratégiques de l'ICANN et soutenir un Internet ouvert et connecté à l'échelle mondiale.

M. Chapman a également exprimé sa reconnaissance : « Agir à titre de vice-président est un grand honneur et une grande responsabilité. J'ai hâte de collaborer avec Tripti, le conseil d'administration et nos intervenants mondiaux pour relever les défis et saisir les occasions qui se présenteront à l'ICANN et à la communauté Internet. »

Le président et le vice-président du conseil d'administration de l'ICANN ont un mandat d'un an. Le conseil d'administration est composé de 20 membres votants représentant la diversité géographique et l'expertise professionnelle, ce qui démontre le dévouement de l'ICANN à l'égard de la représentation mondiale et des compétences techniques en matière de gouvernance d'Internet.

À propos de ICANN

L'ICANN a pour mission de contribuer à assurer un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse (un nom ou un numéro) dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique afin de permettre aux ordinateurs de se retrouver. L'ICANN aide à coordonner et à soutenir ces identifiants uniques dans le monde entier. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant que société d'intérêt public sans but non lucratif avec une communauté comptant des participants de partout dans le monde.

