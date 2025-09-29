La reconnaissance par The Healthcare Technology Report souligne l'innovation de TriNetX en matière de données de monde réel, d'intelligence artificielle et de transformation de la recherche clinique.

CAMBRIDGE, Massachusetts, le 29 sept. 2025 /CNW/ - TriNetX, l'entreprise qui exploite le plus vaste réseau fédéré de données de monde réel et de preuves probantes au monde, a été nommée l'une des 25 meilleures entreprises de logiciels de soins de santé de 2025 par The Healthcare Technology Report. Cette prestigieuse reconnaissance célèbre la croissance rapide de TriNetX, ses solutions logicielles novatrices et ses contributions transformatrices aux sciences de la vie et aux soins de santé.

Top 25 des entreprises de logiciels de soins de santé en 2025

« Cette distinction reflète la vision que nous poursuivons sans relâche : stimuler l'innovation dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé grâce aux données, à l'intelligence et à la technologie », déclaré Steve Kundrot, chef de l'exploitation, TriNetX. « En réunissant un réseau mondial de données réelles conforme à la protection de la vie privée avec une IA et des analyses de pointe, nous relevons non seulement les défis de la recherche clinique d'aujourd'hui, mais nous jetons également les bases de la prochaine génération de précision, de représentativité et de rapidité dans le développement de médicaments. »

TriNetX LIVE™, la plateforme phare de l'entreprise, intègre des données anonymisées sur les patients provenant de plus de 300 millions de patients répartis dans plus de 200 organismes de santé et plus de 8 800 établissements partout dans le monde. Ce réseau fédéré à l'échelle mondiale et conforme à la protection de la vie privée alimente des essais cliniques avec des ensembles de données profondément enrichis, y compris les dossiers de santé électroniques (DSE), la génomique et les demandes de brevet, ce qui permet aux chercheurs de constituer des cohortes précises de patients et d'effectuer des analyses avancées en temps réel.

En 2025, TriNetX continue de repousser les limites en lançant des fonctionnalités de nouvelle génération qui simplifient les flux de travail, améliorent la collaboration et rendent l'utilisation des données plus intuitive. L'intégration prochaine de grands modèles de langage (LLM) de la plateforme promet de transformer la façon dont les chercheurs interrogent les DSE, rendant l'accès aux connaissances cliniques aussi simple que de poser une question.

L'impact réel de la technologie de TriNetX est tangible :

les modèles fondés sur l'IA devraient améliorer le recrutement des patients et permettre une détection précoce de maladies comme la maladie de Crohn, le cancer du pancréas et le lupus.

les outils d'optimisation des protocoles ont permis de réduire de 50% le coût d'ajustement des essais.

les salles d'attente numériques et les renseignements sur place redéfinissent la méthode et le lieu de recrutement aux essais cliniques, ce qui renforce la représentativité, l'efficacité et les résultats.

le réseau de TriNetX a soutenu plus de 2 000 publications évaluées par des pairs et façonne activement la pratique clinique, les décisions réglementaires et la politique de santé mondiale.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les 25 meilleures entreprises de logiciels de soins de santé de 2025 de The Healthcare Technology Report, y compris la liste complète des lauréats, sur son site Web.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX exploite le plus vaste réseau fédéré de données réelles au monde en partenariat avec les prestataires de soins de santé et applique des informations qui accélèrent l'innovation dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé. Grâce à sa plateforme en libre-service, conforme aux normes HIPAA, RGPD et LGPD, d'ensembles de données de dossiers médicaux électroniques fédérés, dépersonnalisés et anonymes, et à ses partenariats de conseil, TriNetX permet à sa communauté mondiale d'améliorer la conception des protocoles d'essais cliniques, de rationaliser les opérations d'essais, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la production de preuves de monde réel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de TriNetX à l'adresse www.trinetx.com ou suivre TriNetX sur LinkedIn.

Contact avec les médias

TriNetX

Karen Tunks

Email : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783379/TriNetX_HTR_BADGE_HEALTHCARE_SOFTWARE_COMPANIES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542641/5533337/TriNetX_Logo.jpg

SOURCE TriNetX