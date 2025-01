Après 11 ans, Gadi Lachman quittera ses fonctions d'exploitation; il demeurera membre du conseil d'administration de TriNetX

CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 janvier 2025 /CNW/ - TriNetX, la plus importante source mondiale de données du monde réel, a annoncé aujourd'hui que Gadi Lachman, fondateur, président et chef de la direction de l'entreprise, quittera ses fonctions d'exploitation le 31 mars 2025. Gadi a fondé TriNetX en 2014 et a occupé le poste de président et chef de la direction au cours des 11 années suivantes. Il continuera de siéger au conseil d'administration de TriNetX et agira comme conseiller de Carlyle, l'investisseur majoritaire de TriNetX.

« Ce fut un honneur de construire TriNetX et de faire partie d'une équipe aussi exceptionnelle. Je tiens à remercier les employés, les clients et les actionnaires de TriNetX pour leur soutien. Comme nos employés sont talentueux et passionnés, j'ai la conviction que TriNetX continuera de connaître du succès », a déclaré M. Lachman. « Ensemble, nous avons construit la plus grande plateforme mondiale de recherche clinique, avec des données provenant de plus de 25 pays et des dizaines de millions de requêtes par mois. Nos solutions font passer la recherche clinique à un tout autre niveau et sauvent des vies à grande échelle, dans tous les domaines thérapeutiques. »

Au cours de la période de transition, Jeff Margolis, directeur actuel de TriNetX, agira à titre de président directeur pour assurer la continuité du leadership et de la gouvernance pendant la recherche d'un chef de la direction.

M. Margolis a déclaré : « J'ai eu le grand privilège de siéger au conseil d'administration aux côtés de Gadi et de travailler en partenariat avec lui depuis 11 ans. Au nom du conseil d'administration, nous remercions Gadi d'avoir façonné et dirigé TriNetX, qui est devenu le premier écosystème mondial de données du monde réel et de données fondées sur des données probantes au service des sciences de la vie et de l'industrie des soins de santé en général. Je me réjouis à l'idée de travailler avec lui et le reste du conseil au cours des prochains mois afin de réaliser une transition réussie de la direction. »

Joe Bress, associé et cochef mondial des soins de santé pour Carlyle, principal investisseur de TriNetX, a ajouté : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Gadi depuis notre investissement initial dans TriNetX il y a plus de quatre ans. Grâce à son leadership rigoureux, TriNetX est l'une des rares entreprises qui a maintenu sa rentabilité, et ce même pendant les périodes de forte croissance. Gadi a permis à l'entreprise d'atteindre une étape marquante, ouvrant la voie à un nouveau dirigeant qui fera passer l'entreprise à son prochain chapitre de croissance et de réussite. »

Grâce à cette transition de direction, TriNetX demeure inébranlable dans sa mission de faire progresser les soins de santé à l'échelle mondiale grâce à la puissance des données du monde réel. Le conseil d'administration, l'équipe de direction et le personnel sont unis dans leur engagement à favoriser l'innovation continue et à assurer la réussite des clients et des partenaires, tout en s'appuyant sur l'héritage exceptionnel de Gadi.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est un réseau mondial d'organisations de soins de santé et d'entreprises des sciences de la vie qui se consacrent à faire progresser les projets concrets de recherche et à accélérer le développement de nouveaux traitements. Grâce à sa plateforme libre-service contenant des ensembles de données électroniques fédérés de dossiers de santé anonymisés et anonymes conformes aux règlements HIPAA, RGPD et LGPD et à ses partenariats de services-conseils, TriNetX permet à sa communauté mondiale d'améliorer la conception des protocoles d'essais cliniques, de simplifier les essais, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la génération de données probantes réelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de TriNetX à l'adresse www.trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn.

