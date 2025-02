Ce partenariat s'appuie sur des données réelles pour accélérer les essais cliniques, la recherche et le développement de médicaments au Japon.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 12 février 2025 /CNW/ -- TriNetX, un leader mondial des solutions de données réelles (RWD) et de données probantes réelles (RWE), s'est associé à Fujitsu, une entreprise mondiale de TIC et l'un des principaux fournisseurs de dossiers de santé électroniques (DSE) du Japon, pour former TriNetX Japan K.K. Cette coentreprise révolutionnaire vise à créer rapidement un environnement dans lequel les données de DSE anonymisées des patients japonais peuvent être utilisées pour optimiser les essais cliniques, faire progresser la recherche sur les soins de santé et accélérer les délais de développement des médicaments.

Cette initiative représente une avancée significative pour l'intégration du Japon dans le paysage mondial de la médecine fondée sur les données et de l'innovation en matière de soins de santé. Troisième marché pharmaceutique en importance dans le monde, le Japon offre des possibilités inégalées en matière de recherche clinique et de développement de médicaments. De plus, le vieillissement rapide de la population japonaise constitue une base idéale pour l'étude des pathologies liées à l'âge, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurodégénératifs.

«Depuis notre entrée à grande échelle sur le marché japonais en 2022, TriNetX permet aux entreprises pharmaceutiques et aux chercheurs d'exploiter en toute sécurité les données anonymes des patients grâce à notre système fédéré, tout en garantissant la conformité avec les réglementations japonaises rigoureuses en matière de confidentialité des données », a déclaré Gadi Lachman, chef de la direction et fondateur de TriNetX. « Cette coentreprise formée avec Fujitsu ouvrira de nouvelles voies de recherche et renforcera la position du Japon dans les soins de santé mondiaux, en nous permettant d'associer des thérapies essentielles aux patients. »

La nouvelle entité intégrera la plateforme TriNetX LIVE™ , le réseau mondial de TriNetX qui compte plus de 200 millions de dossiers de patients, à la plateforme infonuagique de Fujitsu pour le secteur des soins de santé au Japon, offrant ainsi une connexion transparente entre les principales institutions médicales et les innovateurs en sciences de la vie. Grâce aux plateformes intégrées d'analyse avancée et d'utilisation des données, les chercheurs et les entreprises pharmaceutiques bénéficieront d'un accès sécurisé et efficace à des ensembles de données de DSE à grande échelle, ce qui révolutionnera les essais cliniques et les initiatives de médecine de précision.

Tatsuki Araki, responsable de la vie saine chez Fujitsu, a déclaré : « Fujitsu est fière de collaborer avec TriNetX pour faire progresser l'innovation dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie au Japon. En collaboration avec TriNetX, nous créerons un environnement où les données médicales japonaises, auparavant sous-utilisées, pourront être exploitées efficacement pour la recherche clinique. « Dans le cadre de notre modèle d'entreprise Fujitsu Uvance , qui est basé sur la résolution de problèmes sociaux, Fujitsu vise à éliminer la perte de médicaments au Japon et à créer une société où chacun peut choisir le traitement qui lui convient le mieux en créant un écosystème qui exploite les données médicales. »

La coentreprise TriNetX-Fujitsu s'inscrit dans le cadre du nombre croissant d'institutions médicales japonaises qui rejoignent le réseau TriNetX. Les chercheurs mènent déjà des études innovantes en utilisant les données et la technologie de TriNetX, tandis que les sociétés pharmaceutiques offrent de plus en plus d'opportunités d'essais cliniques à ces institutions.

Shogo Wakabayashi, directeur national de TriNetX au Japon, dirigera TriNetX Japan K.K. Steve Kundrot, chef de l'exploitation de TriNetX, et Elizabeth Schwert, vice-présidente chargée des fusions et acquisitions et développement commercial de TriNetX, siégeront au conseil d'administration de l'entité.

TriNetX est un réseau mondial d'organisations de soins de santé et d'entreprises des sciences de la vie qui se consacrent à faire progresser les projets concrets de recherche et à accélérer le développement de nouveaux traitements. Grâce à sa plateforme libre-service contenant des ensembles de données électroniques fédérés de dossiers de santé anonymisés et anonymes conformes aux règlements HIPAA, RGPD et LGPD et à ses partenariats de services-conseils, TriNetX permet à sa communauté mondiale d'améliorer la conception des protocoles d'essais cliniques, de simplifier les essais, d'affiner les signaux de sécurité et d'enrichir la génération de données probantes réelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de TriNetX à l'adresse www.trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn .

L'objectif de Fujitsu est de rendre le monde plus durable en renforçant la confiance dans la société grâce à l'innovation. En tant que partenaire de choix de la transformation numérique pour les clients dans plus de 100 pays, nos 124 000 employés travaillent à résoudre certains des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Notre gamme de services et de solutions s'appuie sur cinq technologies clés : l'informatique, les réseaux, l'intelligence artificielle, les données et la sécurité et les technologies convergentes, que nous rassemblons pour assurer une transformation de développement durable. Fujitsu Limited (TSE:6702) a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 3 700 milliards de yens (26 milliards de dollars US) pour l'exercice clos le 31 mars 2024 et reste la première société de services numériques au Japon termes de part de marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.fujitsu.com .

