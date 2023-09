TrinaTracker assure la commande d'un système intelligent de suivi solaire de 108 MW en Colombie

CALDAS, Colombie, 19 septembre 2023 /CNW/ - TrinaTracker, le principal fournisseur de solutions de suivi solaire intelligent, qui fait partie de Trina Solar Co Ltd (SHA : 688599), a signé une entente d'approvisionnement en traqueurs solaires avec Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) visant l'approvisionnement de systèmes intelligents de suivi solaire de 108 MW pour le parc de panneaux solaires photovoltaïques Tepuy en Colombie, dont les traqueurs pionniers Vanguard 1P de TrinaTracker, et les algorithmes intelligents et la plateforme Trina Smart Cloud.

Le parc de panneaux solaires photovoltaïques Tepuy est situé dans la province d'Antioquia, dans le nord-ouest de la Colombie. Il est développé par Medellin Electric Power Company, la plus grande société de production d'électricité du pays. POWERCHINA est responsable des travaux d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction qui comprennent la conception, la prestation, la construction, l'installation et la mise en service de la centrale photovoltaïque. TrinaTracker est le fournisseur exclusif du projet.

Les traqueurs Vanguard 1P de TrinaTracker sont conçus pour les grandes centrales solaires en terrain plat. La conception nécessite un nombre moins élevé de systèmes d'entraînement et de contrôleurs par mégawatt, réduisant ainsi les coûts des matériaux et les heures de travail pendant l'installation du projet. Le nombre réduit de fondations en pieux en font des produits mieux adaptés aux robots de nettoyage, et les systèmes bi-amortisseurs réduisent le risque que les traqueurs soient endommagés par les vents violents.

Le système de suivi solaire intelligent de TrinaTracker est intégré au modèle « structure de traqueur + algorithme + plateforme », et comprend un système de contrôle de traqueur, SuperTrack, et la plateforme de surveillance Trina Smart Cloud. Le système peut augmenter la production d'électricité jusqu'à 8 % par rapport aux systèmes classiques de suiveurs solaires. Il offre également de meilleures fonctions de surveillance des traqueurs pendant l'exploitation du système, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et d'entretien pour les clients et diminuant les pertes de production d'électricité.

L'Amérique latine est l'un des marchés les plus importants pour les traqueurs solaires, et la Colombie, l'une des plus grandes économies de la région, a un énorme potentiel pour le développement de la production d'énergie photovoltaïque. La société mondiale d'experts-conseils S&P Global affirme que plus de 80 % des sites de panneaux solaires photovoltaïques en Amérique latine utilisent des traqueurs solaires, avec une pénétration du marché nettement supérieure à la moyenne mondiale de 45 %.

La collaboration de TrinaTracker dans le cadre du projet Tepuy est de bon augure pour une croissance accrue du marché latino-américain. En introduisant la technologie de suivi solaire intelligent la plus avancée dans la région et en fournissant un service complet de conception, de distribution et de vente, TrinaTracker continuera de piloter le développement de projets d'énergie photovoltaïque en Amérique latine, insufflant une dose d'énergie verte dont la région a grandement besoin.

SOURCE TrinaTracker

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Andrea Zhang, [email protected], +86 400 689 0000