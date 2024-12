CHANGZHOU, Chine, 10 décembre 2024 /CNW/ -- Trois experts dans le domaine du photovoltaïque ont examiné en profondeur les perspectives d'application mondiale des suiveurs solaires, de même que la valeur et les tendances de la technologie de suivi intelligent, et ont débattu de la croissance de l'intellectualisation et de la numérisation dans les installations de suivi solaire, fournissant des références solides pour les propriétaires de projets, les développeurs et les sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

Nouvelle mise à jour du système de contrôle intelligent TrinaTracker

Des représentants de TrinaTracker, fournisseur de solutions de suivi solaire intelligent, de Wood Mackenzie, institut de recherche sur le photovoltaïque, et de PV Case, fournisseur de logiciels photovoltaïques, se sont retrouvés le 27 novembre dans le cadre d'un webinaire intitulé « Real data insights from Trina Tracker's smart control system » (Aperçu des données réelles du système de contrôle intelligent de Trina Tracker).

Au cours du webinaire, TrinaTracker a dévoilé un livre blanc sur son SuperTrack. Sun Kai, responsable des systèmes de contrôle intelligents chez TrinaTracker, a déclaré que le livre blanc portait sur les dernières technologies de suivi intelligent permettant d'optimiser les performances des centrales solaires sur des terrains complexes et dans des conditions d'irradiation diffuse, ainsi que sur deux projets d'essai en Chine et en Espagne avec des données sur les performances pour une année, par le biais de tests et de la supervision d'institutions tierces.

« Le système de suivi intelligent utilise des algorithmes et des contrôleurs pour augmenter la production d'énergie des centrales solaires en réduisant l'écran entre les modules solaires et en augmentant la production d'énergie dans des conditions de faible irradiation », a déclaré Sun. Lors de l'essai de performance d'un an réalisé par des tiers, il a été démontré que le système de contrôle intelligent TrinaTracker a permis d'augmenter la production d'énergie des centrales solaires de suivi de 2 à 4 % en moyenne par rapport à ce qui aurait été le cas autrement, et de plus de 10 % dans des conditions pluvieuses et nuageuses.

Face à l'augmentation de la demande de systèmes de contrôle intelligents, les propriétaires de projets et les sociétés d'exploitation et de maintenance cherchent à améliorer la stabilité et la commodité des centrales électriques pendant l'exploitation et la maintenance grâce à cette technologie. TrinaTracker a lancé la première plateforme infonuagique au niveau des suiveurs, qui peut effectuer une télésurveillance et une modification des paramètres à distance, réduisant ainsi la quantité de main-d'œuvre nécessaire sur le site d'un projet pendant l'exploitation et la maintenance, et diminuant le temps nécessaire pour localiser les défauts et y remédier, améliorant ainsi la rationalisation de l'exploitation et de la maintenance et réduisant les coûts y afférents.

Joe Shangraw, associé de recherche chez Wood Mackenzie, a déclaré que la demande mondiale de technologie de suivi intelligent existe non seulement dans les latitudes moyennes à élevées, les zones à faible luminosité et les terrains complexes, mais aussi sur les marchés de l'électricité en temps réel, car le suivi intelligent peut améliorer la production d'électricité pendant les périodes de faible luminosité du matin et du soir, lorsque l'électricité est plus chère.

Pour télécharger le livre blanc, cliquez sur le lien : https://webinar.trinasolar.com/real-data-insights-from-trinatrackers-smart-control-system-applications/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576148/TrinaTracker_smart_control_system_update.jpg

