SHANGHAI, 8 juillet 2025 /CNW/ - TrinaTracker, le fournisseur de système de suivi solaire intelligent derrière Trinasolar (SHA : 688599), a annoncé avoir fait l'objet d'une évaluation technique par un tiers du programme de test de tunnel aérodynamique pour son traqueur Vanguard 1P, dans le cadre d'un rapport publié par l'expert indépendant en énergie et fournisseur d'assurances, DNV. Le programme de test, mené par l'Université Tongji, comprenait un nouveau test rigoureux de mesure des pressions et une recherche avancée en analyse dynamique pour son traqueur Vanguard 1P, et DNV a fourni des services tiers d'examen technique.

Les équipes de DNV et de TrinaTracker lors de la cérémonie de remise de prix.

L'étude a été menée dans le tunnel aérodynamique TJ-3 de l'Université Tongji, qui est le deuxième plus grand tunnel aérodynamique au monde. DNV a utilisé un modèle à large échelle et à multiples rangées (mesurant 5 m x 2,2 m) pour effectuer des mesures complètes et précises des charges du vent sur la structure du traqueur. L'étude a également exploré les effets de différents paramètres pour assurer la fiabilité du traqueur Vanguard 1P dans différents scénarios d'application.

DNV a effectué un examen rigoureux des résultats de recherche. Cette évaluation avancée de la charge due au vent améliore davantage la résistance au vent du traqueur Vanguard 1P.

Xie Tao, directeur général, Systèmes énergétiques pour la Chine continentale, Hong Kong et Macao de DNV, a déclaré : « En tant que composante essentielle des systèmes photovoltaïques, la fiabilité à long terme des traqueurs a une incidence directe sur le rendement des investisseurs. Cet examen examine la méthode novatrice des tests en tunnel aérodynamique proposée par l'Université Tongji et TrinaTracker, un pas en avant audacieux dans les technologies de test dans le contexte de la transition énergétique. »

TrinaTracker maintient des capacités de recherche spécialisées en ingénierie éolienne et collabore avec des chefs de file mondiaux comme l'Université Tongji, RWDI et CPP pour veiller à ce que ses produits demeurent à l'avant-garde de l'industrie. Le partenariat avec DNV illustre un nouveau modèle pour répondre aux besoins des clients à l'échelle mondiale. TrinaTracker continuera d'investir dans l'innovation technique pour offrir des technologies et des produits de traqueur de pointe.

