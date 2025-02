DJEDDAH, Arabie saoudite, le 21 févr. 2025 /CNW/ - TrinaTracker, chef de file mondial des solutions de suivi solaire intelligent et filiale de Trinasolar Co. Ltd (SHA: 688599), a annoncé la création d'une nouvelle usine de fabrication en Arabie Saoudite, dont les activités débuteront au premier trimestre 2025. Ce site représente une étape clé dans l'engagement continu de la société en faveur de la localisation et de l'amélioration de ses capacités de distribution et de service dans la région.

L'usine fait partie d'un accord de location de terrain avec l'Autorité saoudienne pour les villes industrielles et les zones technologiques (MODON). Située dans la troisième cité industrielle de Djeddah, l'usine aura une capacité de production annuelle de 3 GW et se spécialisera dans la fabrication des suiveurs solaires de la série Vanguard de TrinaTracker et des systèmes de contrôle intelligents. Il s'agira de la quatrième usine de TrinaTracker, qui viendra s'ajouter à celles déjà implantées en Chine, en Espagne et au Brésil.

Le Moyen-Orient est devenu l'un des principaux moteurs du marché des suiveurs solaires, car sa vaste superficie et son rayonnement élevé procurent des conditions idéales pour les centrales solaires. TrinaTracker propose une solution de suivi solaire intelligente qui comprend sa structure de suivi très fiable Vanguard, des systèmes de contrôle intelligents et des services professionnels tout au long du cycle de vie. Grâce à cette solution sur mesure, le système de suivi solaire TrinaTracker est parfaitement adapté à un environnement caractérisé par du sable, des vents forts et des températures élevées. En outre, d'après les données réelles recueillies dans le cadre de projets internationaux, l'utilisation du système de contrôle intelligent TrinaTracker permettra de produire jusqu'à 8 % d'énergie supplémentaire par an pour la centrale solaire, ce qui augmentera considérablement le taux de rendement interne pour les propriétaires de projets.

Conformément à la stratégie plus large de Trinasolar visant à améliorer le service régional, l'usine assurera également une livraison plus rapide, une meilleure assistance technique et des services complets avant et après-vente. Une équipe de service spécialisée proposera des programmes de formation et une assistance sur site, renforçant ainsi l'engagement de Trinasolar envers ses partenaires et ses clients. Cette initiative permettra de renforcer l'empreinte mondiale de TrinaTracker et d'étendre sa présence dans la région et au-delà.

Jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2024, TrinaTracker a livré 27 GW de systèmes de suivi solaire intelligents dans le monde entier, et continuera à fournir de meilleures solutions intelligentes et des services locaux aux clients du monde entier grâce à sa stratégie de localisation.

