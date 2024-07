CHANGZHOU, Chine, le 5 juill. 2024 /CNW/ -- Trinasolar a présenté un portefeuille complet de produits commerciaux et industriels et résidentiels à l'échelle des services publics, y compris des modules photovoltaïques solaires, des structures de montage et du stockage d'énergie au salon SNEC 2024.

Solutions à l'échelle des services publics au salon SNEC, offrant une valeur et une efficacité accrues

Les solutions à l'échelle des services publics de Trinasolar composées de modules de la série Vertex N 720W, Vanguard 1P et Elementa 2 ont attiré l'attention des visiteurs. L'entreprise présente également ses solutions pour les scénarios touchant les secteurs commerciaux et industriels de même que résidentiels.

Les modules de la série Vertex N 720W offrent un rendement énergétique plus élevé et un coût actualisé de l'énergie plus faible; le traqueur Vanguard 1P a un rendement énergétique exceptionnel et une perte d'énergie plus faible; Elementa 2 est un système de stockage d'énergie avancé et à haut rendement pour les projets à l'échelle des services publics. « La combinaison des modules, des traqueurs et du stockage d'énergie de Trinasolar offrira aux clients une plus grande valeur et un coût actualisé de l'énergie plus faible, a déclaré Cao Yunduan, chef de l'image de marque et du marketing de Trinasolar.

Produit phare de stockage d'énergie Elementa 2 : plus grande fiabilité et coût actualisé de l'énergie plus faible

Trina Storage a présenté ses cellules LFP exclusives avec des capacités de batterie de 314 Ah et de 500 Ah.

L'exposition d'Elementa 2 a suscité un vif intérêt de la part des visiteurs. Elementa 2, équipé des éléments de batterie LFP internes de Trina, offre une capacité impressionnante de 5 MWh, répondant parfaitement à la transition de l'industrie vers des systèmes plus grands. Elementa 2 offre une conception fiable, avancée et très efficace qui répond aux besoins du marché. Grâce à Elementa 2, les projets peuvent être déployés plus rapidement et de façon rentable, ce qui réduit le coût actualisé de l'énergie tout en réduisant considérablement les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation.

Modules Vertex N 700W+ à la pointe de la technologie avancée

Kiwa PVEL a décerné à Trinasolar le prix de fabricant de haut niveau au salon SNEC, pour la dixième fois consécutive, et a fait l'éloge du module de la série Vertex N 720W, qui est également exposé au salon.

Trinasolar, le pionnier de la plateforme technologique de produits 210 mm et i-TOPCon de type n, est chef de file de l'industrie en élevant la puissance de sortie de 500 W à 600 W, puis à 700 W. L'entreprise a battu un record mondial pour une 26e fois.

Outre TOPCon, Trinasolar dispose d'importantes réserves techniques dans de multiples voies technologiques. Trinasolar expose des modules basés sur des technologies 210 avancées et intègre sa technologie i-TOPCon, TSHJ et toutes les technologies de contact arrière séparément au salon SNEC, avec une puissance de sortie maximale de plus de 760 W.

L'affichage du traqueur Vanguard 2P au salon SNEC a attiré l'attention des visiteurs. Le produit, alimenté par un algorithme intelligent qui optimise l'angle de suivi, assure une production d'énergie maximale et un coût actualisé de l'énergie inférieur.

Trinasolar a toujours été un leader de l'industrie avec ses solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie dans tous les scénarios.

