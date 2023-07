CHANGZHOU, Chine, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le 7 juillet, neuf fabricants de modules, dont Trina Solar, sont parvenus à un consensus sur la normalisation des dimensions des modules à plaquettes de silicium rectangulaires de 2 382 x 1 134 mm, basé sur les modules 210R aux dimensions de 2 384 x 1 134 mm lancés par Trina Solar en avril 2022. Parallèlement, les neuf entreprises ont demandé à ce que les conceptions actuelles et futures des modules de la série 210 mm mm soient conformes aux spécifications relatives aux dimensions et trous de montage des modules, comme défini par la China Photovoltaic Industry Association.

Trina Solar est à l'avant-garde de l'industrie, agissant comme chef de file de la normalisation avec son concept et ses produits de taille idéale. L'entreprise jette ainsi des bases solides pour la normalisation des dimensions des modules dans l'ensemble de l'industrie.

En avril, l'entreprise a fait une percée révolutionnaire dans l'industrie avec le module novateur 210R de format moyen à base de plaquettes rectangulaires. En mars, Trina Solar a dévoilé ses solutions complètes de modules 210R comprenant des dimensions de module de 2 384 x 1 134 mm, la position des trous de montage, la conception du cadre, les processus liés aux matériaux, et les paramètres d'emballage et de logistique.

Trina Solar a pris l'initiative dans la promotion de la normalisation des dimensions des modules à plaquettes de silicium. En avril, elle a présenté la valeur globale de ses modules 210R lors d'un atelier portant sur la taille des modules qui a été organisé par l'association. Ces avantages comprennent les concepts de conception qui maximisent l'utilisation des conteneurs (pour atteindre un taux de 98,5 %), l'augmentation de la valeur pour la clientèle, la capacité de fabrication et la sécurité et la fiabilité éprouvées, avec des expéditions cumulatives dépassant 30 GW. Trina Solar propose que les dimensions de 2 384 x 1 134 mm soient adoptées comme norme universelle de l'industrie, suggestion qui a été acceptée par l'association et les entreprises participantes.

Lors du salon SNEC PV Power Expo de cette année, qui a eu lieu à Shanghai, les dimensions de 2 384/2 380 x 1 134 mm ont été adoptées par les principaux fabricants de modules dans leurs produits. Trina Solar continuera de réclamer une norme pour l'industrie de concert avec les huit autres entreprises.

En ce qui concerne les dimensions des modules de grand format, dont Trina Solar a fait la promotion, en mai 2021, la China Photovoltaic Industry Association a établi des normes industrielles pour les modules de 60 cellules aux dimensions globales de 2 172 x 1 303 mm et des emplacements de trous de montage fondés sur une cellule de 210 mm, ainsi que pour les modules à 66 cellules aux dimensions globales de 2 384 x 1 303 mm.

La technologie de plaquettes de 210 mm présente des avantages importants, en particulier pour les modules Vertex de plus de 600 W. Grâce à sa technologie de plaquettes de 210 mm et à l'intégration d'une technologie de type n, Trina Solar est le chef de file de l'industrie pour ce qui est de l'utilisation des modules à plus de 700 W. Grâce à cette initiative conjointe, l'industrie photovoltaïque progresse vers l'implantation de la technologie des plaquettes 210 mm.

Tout au long des différentes étapes de développement, la tendance vers des formats plus grands et une puissance de sortie plus élevée a été un facteur clé de la progression et de la mise à niveau de l'industrie. La normalisation des dimensions des modules joue un rôle crucial dans ces progrès.

Trina Solar est d'avis que la nouvelle initiative conjointe représente la fin de la variation historique de la taille des modules, mettant en évidence une tendance plus nette de modules 210 mm à très haute puissance et à rendement plus élevé, qui aura des avantages importants pour l'industrie photovoltaïque mondiale.

