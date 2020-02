Trina Solar lance de nouveaux modules à très haute puissance de 500 W+, établissant un nouveau jalon pour l'ère du photovoltaïque 5.0

CHANGZHOU, Chine, 27 février 2020 /CNW/ - Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « Société »), chef de file mondial en matière de modules photovoltaïques intégrés et de solutions énergétiques intelligentes, a officiellement dévoilé ses derniers modules bifaces Duomax V et panneaux arrières Tallmax V. Composés d'une plaquette grande taille de silicium de 210 mm et d'une cellule solaire au PERC monocristallin, les nouveaux modules présentent plusieurs caractéristiques de conception innovantes qui permettent d'atteindre des puissances de sortie supérieures à 500 W et d'obtenir une efficacité de module de 21 %, consolidant le leadership de la société et la faisant entrer de plain-pied dans la nouvelle ère du photovoltaïque 5.0.

Selon les estimations préliminaires des grandes centrales d'énergie photovoltaïque montées au sol de la province chinoise d'Heilongjiang, par rapport aux modules bifaces classiques de 410 W, le Duomax V de 500 W peut réduire le coût d'équilibre des systèmes de 6 à 8 % et le coût moyen actualisé de l'énergie de 3 à 4 %. La Société commencera officiellement à accepter des commandes au cours du deuxième trimestre de 2020 et elle réalisera une production de masse au cours du troisième trimestre, la capacité de production devant dépasser 5 GW d'ici la fin de l'année.

Grâce à sa technologie supérieure de barres blindées multiples, l'équipe de recherche et développement (R&D) de Trina Solar a introduit une conception innovante qui intègre des technologies avancées de découpe non destructive et d'emballage à haute densité en trois pièces. Cette conception réduit encore plus la perte de résistance et améliore de manière significative les performances anti-fissure et anti-point chaud des modules tout en maximisant l'utilisation de l'espace. Les scientifiques ont ainsi créé des modules à puissance élevée caractérisés par une grande efficacité et une haute fiabilité. Si le mode de conception traditionnel des modules de demi-cellule était appliqué aux plaquettes de silicium ultra-grandes de 210 mm, les caractéristiques de sortie élevées des modules pourraient provoquer des problèmes de fonctionnement dans la boîte de connexion, une fissuration ou un dépassement des limites du terminal CC.

En outre, la conception unique des nouveaux modules garantit que leur courant de sortie, leur tension de circuit ouvert et leur charge mécanique respectent les spécifications techniques de sécurité en aval pertinentes et que, par le fait même, les modules peuvent être branchés sans problème à un système photovoltaïque grand public existant. Lors du lancement, Trina Solar a signé des accords de coopération stratégique avec POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction, la division du Heilongjiang de China Energy Engineering Investment, Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power Construction et d'autres entreprises œuvrant dans le domaine de la production d'électricité. Ces accords ouvrent la voie au déploiement complet de modules ultra-puissants sur le marché à terme.

Le vice-directeur général et vice-président administratif de Trina Solar, Yin Rongfang, a déclaré : « Trina Solar cumule des décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de modules, nous procurant certains avantages qui, nous l'espérons, devraient favoriser la normalisation des modules. Non seulement cela profitera à de nombreux acteurs de la chaîne industrielle, mais également cela contribuera à l'amélioration de la cohérence de la conception des modules du côté du système. » M. Yin a ajouté : « En plus de son propre niveau de performances, un bon module doit démontrer une bonne capacité d'adaptation aux systèmes existants. Grâce à l'expérience de Trina Solar dans les projets en matière de systèmes de suivi, de solutions intégrées et de centrales montées au sol, nous avons exploré et surmonté les problèmes potentiels qui peuvent surgir dans la mise en marche du système au début de l'étape de recherche et de développement, et nous avons pleinement exploité le potentiel du produit. Je crois que nos nouveaux modules seront en mesure de mener le marché du photovoltaïque à une étape supérieure. »

Image : https://mgr.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex_v_dual.png

Légende : Trina Solar a dévoilé ses derniers modules bifaces Duomax V

Source : Trina Solar

À propos de Trina Solar

Fondée en 1997, Trina Solar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules photovoltaïques intégrés et de solutions énergétiques intelligentes, dont les principales activités sont axées sur les produits photovoltaïques, les systèmes photovoltaïques et les solutions énergétiques intelligentes. Ses activités portent sur la R&D, la production et la vente de modules photovoltaïques, de centrales électriques et d'équipement de système, la production et les services d'exploitation d'énergie photovoltaïque, les miniréseaux intelligents, le développement et la vente de systèmes multiénergétiques, ainsi que l'exploitation et la gestion de l'approvisionnement énergétique de plates-formes infonuagiques. En 2018, l'entreprise a pris l'initiative de devenir une marque dans le monde de l'énergie IdO (Internet des objets), en créant la Trina Solar IoT Industry Development Alliance et le New Energy IoT Industry Innovation Centre en collaboration avec les principaux producteurs et instituts de recherche de l'industrie, tant en Chine qu'à l'étranger. Elle a également créé une plate-forme novatrice pour la recherche sur l'énergie IdO ainsi qu'une écosphère IdO avec de nombreux partenaires. L'entreprise s'engage à devenir un chef de file mondial dans le secteur de l'énergie intelligente. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.trinasolar.com .

