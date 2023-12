CHANGZHOU, Chine, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Une centrale solaire et de stockage à haute altitude avec des modules fournis par Trina Solar a été raccordée au réseau en novembre. Le projet, en deux phases, a une capacité installée totale de 200 MW. On prévoit produire 340 millions de kilowattheures, 102 300 tonnes de charbon de brûlis et 280 800 tonnes d'émissions de CO 2 par année.

La première phase a permis à Trina Solar de fournir des modules ultra-haute puissance Vertex N 700W de 88 MW dans la seconde phase.

La centrale est soumise à des différences de température importantes et à de forts vents. La fiabilité et les performances de production d'électricité des modules PV sont donc de la plus haute importance pour assurer un fonctionnement stable. Après mûre réflexion, l'exploitant de la centrale a choisi des modules Vertex N 700W de Trina Solar.

Basé sur une plateforme technologique de produit de 210 mm et la technologie de pointe i-TOPCon du type n, le module Vertex N 700W, doté d'une puissance, d'une efficacité, d'une fiabilité, d'un rendement énergétique et d'un faible coût actualisé de l'énergie, peut réduire davantage les autres composants du système, ce qui en fait un choix idéal pour les projets PV à grande échelle. En mai, les modules de la série Vertex N 700W ont réussi les tests de fiabilité étendue du RETC avec des performances exceptionnelles. Même à haute altitude, les modules Vertex N 700W peuvent garantir leur haute fiabilité, offrant une valeur client exceptionnelle.

La nouvelle centrale permet non seulement de résoudre le problème des pénuries d'électricité saisonnières dans certaines régions, mais elle offre également des avantages économiques, sociaux et environnementaux importants. À la fin d'octobre, la nouvelle centrale avait créé environ 1 200 emplois pour les agriculteurs et les éleveurs, ce qui leur a permis d'accroître considérablement leurs revenus et d'aider ainsi l'économie locale. En plus de favoriser la croissance de l'herbe, la centrale préserve également l'environnement naturel en prévenant les tempêtes de sable avec des modules, en produisant un cycle vertueux d'écologie et en utilisant efficacement les ressources terrestres.

Le responsable du projet a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer de nouveau avec Trina Solar. Ce projet est confronté à de grands défis comme la haute altitude, un calendrier serré et une courte période de livraison. Trina Solar a été en mesure de surmonter d'importantes difficultés et de livrer des modules sur le site, ce qui a permis d'assurer la progression des travaux de construction. »

Trina Solar, une pionnière de l'industrie PV, est déterminée à achever sa mission qui consiste à faire bénéficier l'humanité entière de l'énergie solaire (« Solar energy for all »). L'entreprise continuera de travailler avec ses clients et ses partenaires pour aider la Chine à atteindre son double objectif en matière d'émissions de carbone et à revitaliser l'économie rurale.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

