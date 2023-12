CHANGZHOU, Chine, le 10 déc. 2023 /CNW/ - Trina Solar figure au classement 2023 des 50 entreprises innovantes en Chine selon Forbes China. Le classement, annoncé le 9 novembre, met en vedette les entreprises chinoises les plus innovantes et les plus florissantes et accorde cette année une attention particulière aux investissements des entreprises dans la R-D.

Forbes China a également répertorié les 10 plus grandes entreprises d'innovation scientifique et technologique dans le domaine des énergies nouvelles parmi les 400 entreprises pour la première fois. Trina Solar figure sur cette liste, grâce au leadership de l'entreprise dans l'industrie de l'énergie photovoltaïque et du stockage de l'énergie et à son engagement envers l'innovation scientifique et technologique, qui s'avère un modèle pour le développement de nouvelles énergies en Chine.

Dans une déclaration, Forbes a félicité Trina Solar pour son engagement en faveur de l'innovation : « Seules quelques entreprises du secteur de l'énergie photovoltaïque ont réussi à demeurer à l'avant-garde au cours des deux dernières décennies. L'innovation continue est le principal moteur de la croissance soutenue des entreprises établies depuis longtemps, et c'est particulièrement le cas pour Trina Solar. »

Les entreprises de technologies photovoltaïques de premier plan occupent une place importante dans le nombre croissant de demandes de brevets et de subventions. Trina Solar, qui s'est engagée à ouvrir la voie dans les solutions intelligentes d'énergie photovoltaïque et de stockage d'énergie, investit massivement dans l'innovation technologique, donnant lieu à de nombreuses premières. Au deuxième trimestre de cette année, Trina Solar avait déposé plus de 3 200 demandes de brevet et de droits d'auteur concernant des logiciels. L'entreprise a également établi et battu 25 records mondiaux sur le plan de l'efficacité de la conversion des cellules photovoltaïques et de la puissance de sortie des modules.

Gao Jifan, chef de la direction de Trina Solar, a déclaré : En plus d'investir dans sa propre innovation, Trina Solar collabore avec d'autres entreprises de la chaîne industrielle pour favoriser l'innovation. »

Trina Solar a été reconnu dans plusieurs autres listes prestigieuses pour ses efforts exceptionnels en matière d'innovation, y compris le palmarès des 100 entreprises les plus novatrices en matière de transition énergétique établi par Reuters. Trina Solar est la seule entreprise chinoise sur la liste. De plus, l'entreprise a été reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises industrielles de développement durable de la Chine en 2022 selon le magazine Forbes, comme l'une des entreprises les plus innovantes de la Chine sur le plan des facteurs ESG en 2023 selon le magazine Forbes et comme l'une des 50 meilleures entreprises industrielles de développement durable de la Chine en 2022 selon le magazine Forbes. L'entreprise a également figuré au palmarès Fortune China 500.

