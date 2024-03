CHANGZHOU, Chine, le 10 mars 2024 /CNW/ - Trina Solar, leader mondial de solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, s'est classé dans la liste de niveau 1 de BloombergNEF (BNEF), grâce à ses modules photovoltaïques et à ses produits de type n de 210 mm à haut rendement, à sa qualité élevée et à sa grande solidité financière. Cela consolide son leadership dans l'industrie PV et du stockage d'énergie. Selon le rapport pour le premier trimestre de 2024, Trina Solar répond pleinement aux critères de niveau 1 de BNEF, dont le seuil est maintenant beaucoup plus élevé qu'auparavant.

BNEF est un organisme de recherche dans le domaine des énergies nouvelles, reconnu mondialement pour sa crédibilité et son savoir-faire. Ses critères plus stricts au dernier trimestre pour la reconnaissance de niveau 1 du module PV exigent qu'une marque ait fourni des produits de sa propre marque et de sa propre production à six projets différents, qui ont été financés sans recours par six banques différentes (non associées à du développement) au cours des deux années précédentes, et ces transactions doivent dépasser 5 MW (comparativement à 1,5 MW au cours des trimestres précédents). « La présence continue de Trina Solar sur la liste de niveau 1 démontre la confiance durable des investisseurs, des développeurs et des clients du monde entier quant à sa solidité financière », a déclaré Cao Yunduan, chef de l'image de marque et du marketing chez Trina Solar.

Trina Solar est une pionnière dans la technologie et les produits de type n. Ses produits Vertex N, y compris le Vertex N 720W grand format récemment mis à niveau, une étoile dans les centrales électriques au sol, le format moyen Vertex N 625W récemment mis à niveau, qui offre une plus grande faisabilité pour les projets de services publics sur les terrains les plus complexes, et les modules de petit format 450W, pour répondre pleinement aux besoins des clients dans divers contextes.

La grande fiabilité des produits solaires de Trina Solar a été reconnue par le RETC, qui l'a classée pour la quatrième fois au palmarès Overall Highest Achiever en mai 2023 pour les performances exceptionnelles de ses modules de la série Vertex N 700W, et PVEL, qui l'a classée l'an dernier pour la neuvième année consécutive parmi les meilleurs.

Trina Solar a également obtenu une reconnaissance sur les marchés financiers et auprès d'instituts renommés grâce à l'excellente performance et fiabilité de ses produits. La division de stockage de l'énergie de Trina Solar, Trina Storage, continue d'être classée au premier rang, ayant figuré sur la liste de niveau 1 du Global Energy Storage au premier trimestre de 2024 et après avoir été classée par BNEF parmi les cinq principaux fournisseurs et intégrateurs de stockage à l'échelle mondiale.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

