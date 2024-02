CHANGZHOU, Chine, le 9 févr. 2024 /CNW/ -- Trina Solar, chef de file des solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, a annoncé que le premier module de 505 W de la gamme Vertex S+ (NEG18R.28) est sorti de la chaîne de production de son usine de Changzhou, dans la province du Jiangsu le 25 janvier, marquant le début de la production de masse.

Faisant partie de la série de modules Vertex S+ spécialement conçus pour les toits commerciaux et industriels, les modules de 505 W de la gamme Vertex S+ ont été présentés pour la première fois en Europe au kiosque de Trina Solar du salon Genera, en Espagne, le 6 février.

Les modules de 505 W de la gamme Vertex S+, qui offrent une puissance accrue tout en présentant des coûts actualisés de l'énergie et coûts des autres composants du système (ACS) moins élevés, sont conçus pour répondre à un besoin de base du client, soit une période de recouvrement de l'investissement plus courte. Combinant la technologie i-TOPCon de type n et la technologie de cellule en plaquette de silicium rectangulaires de 210 mm (210R), ce module à double vitrage produit jusqu'à 505 W et offre une haute efficacité de 22,7 % et une durée de vie plus longue, et offre une faible dégradation induite par la lumière et une plus grande efficacité de conversion par rapport aux modules de type p.

Affichant des dimensions de 1 961 mm par 1 134 mm et une largeur de seulement 30 mm, le module à double vitrage de 1,6 + 1,6 mm ne pèse que 23,5 kg. La taille optimale rend l'installation simple et garantit que les panneaux sont suffisamment robustes pour une installation commerciale à plus grande échelle. Le module offre une variété de solutions d'installation flexibles pour le déploiement du système. Grâce à son courant de court-circuit de 15,86 A, il est très compatible avec la plupart des principaux onduleurs, optimisateurs et systèmes d'installation sur le marché.

La structure à double vitrage de 1,6 + 1,6 mm offre une résistance accrue aux égratignures, aux fissures et aux chocs, et assure une résistance extrême du panneau contre les embruns de sel, les acides, les alcalis, les températures élevées et l'humidité, ce qui aide les panneaux à réussir les tests de résistance à la grêle à plus de 35 mm et à respecter les normes de résistance au feu d'IEC (classe A+C).

La très grande fiabilité des systèmes d'énergie photovoltaïque construits avec les modules de 505 W Vertex S+ assure une puissance à vie dans le cadre de la très longue garantie de performance de 30 ans et de la garantie produit de 25 ans, ce qui souligne la confiance de Trina Solar à l'égard de sa technologie à double vitrage et du rendement à long terme des cellules i-TOPCon de type n.

De plus, les taux de dégradation extrêmement faibles des modules de 505 W de la gamme Vertex S+, y compris une dégradation extrêmement faible de 1 % la première année et de 0,4 % les années suivantes, rassurant davantage les propriétaires et gestionnaires d'installations commerciales et industrielles qui cherchent à améliorer l'efficacité énergétique de leur site à long terme.

Les modules de la série Vertex S+ de Trina Solar jouissent d'une grande réputation sur le marché sans vocation de services publics auprès des partenaires de l'industrie et les clients. La production de masse des modules de 505 W de la gamme Vertex garantira une livraison complète en Europe, en Australie, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2336107/image_805511_10836257.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jing Chen, +86-21-6057-5302, [email protected], [email protected]