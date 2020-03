Trina Solar annonce la production en série de modules Duomax V et Tallmax V de plus de 500 W

L'entreprise mène l'industrie photovoltaïque mondiale vers l'ère du solaire 5.0

CHANGZHOU, Chine, 20 mars 2020 /CNW/ - Le 18 mars 2020, Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou « l'entreprise »), un fournisseur chef de file mondial de modules photovoltaïques intégrés et de solutions d'énergie intelligente, a annoncé la mise en place d'une ligne pilote pour la production en série des modules Duomax V et Tallmax V (« série V ») de plus de 500 W. Cet événement marque une étape supplémentaire importante franchie par l'entreprise cette année après le lancement mondial de la série V le 27 février.

Les modules de la série V 500 W+, avec un rendement de conversion atteignant 21 %, ont une puissance de sortie supérieure à 500 W. Dotés de cellules de 210 mm, les modules de la série V 500 W+ sont disponibles en deux versions - les modules bifaces biverres Duomax V et les modules à feuille arrière Tallmax V - et peuvent être connectés de manière homogène aux systèmes photovoltaïques existants, y compris les solutions de suivi. Basés sur la technologie supérieure de barres omnibus de Trina Solar, les modules intègrent une conception innovante qui fait appel à des technologies avancées de découpe non destructive en trois parties et d'encapsulation haute densité, éliminant ainsi les risques potentiels associés aux modules de très haute puissance : surcharge de tension, de courant et thermique ainsi que microfissures. Pour relever ces nouveaux défis, initiés par Trina Solar, l'entreprise et ses partenaires ont développé conjointement plusieurs premières industrielles : une technologie de découpe non destructive à grande vitesse, un soudage uniforme pour les modules solaires à barres omnibus constitués de cellules de 210 mm, une nouvelle méthodologie pour la disposition automatisée des panneaux solaires ainsi qu'un équipement de soudage laminé capable de traiter une production de masse. Ces premières, lorsqu'elles sont intégrées au processus productif, permettent d'obtenir une production régulière.

Yin Rongfang, directeur général adjoint et vice-président principal de Trina Solar, a déclaré : « Les modules de la série V de plus de 500 W sont le résultat de nombreuses améliorations technologiques du processus de fabrication entreprises depuis plus de 20 ans, associées à l'expérience que nous avons accumulée dans de nombreux aspects du processus de bout en bout, y compris l'intégration des produits et les systèmes en aval. Nous sommes encouragés par la réception positive et la reconnaissance de nos produits de la part de nos clients, des médias et de nos collègues du secteur depuis leur lancement. Les modules de la série V 500 W+ nous amènent non seulement à un nouveau point de rupture pour la maximisation de la valeur pour le client, mais ils injectent également une nouvelle force motrice pour la croissance de la valeur dans toute la chaîne de l'industrie photovoltaïque. Le succès de la ligne pilote pour la production en série des modules de la série V 500 W+ a posé une base solide pour l'expansion de la capacité à 5,5 GW cette année, menant l'industrie photovoltaïque mondiale vers l'ère solaire 5.0 et un marché gagnant-gagnant pour les modules à ultra-haute puissance. »

Les modules bifaces biverres Duomax V ont passé avec succès le test CEI pour module photovoltaïque de TÜV Rheinland et ont obtenu les certificats des normes de performance des modules photovoltaïques CEI 61215 et CEI 61730. Les modules de la série V 500 W+ de Trina Solar sont parmi les premiers modules à ultra-haute puissance à être certifiés par des institutions d'essai faisant autorité.

À propos de Trina Solar

Fondée en 1997, la société Trina Solar est un chef de file mondial de la fourniture de modules photovoltaïques intégrés et de solutions globales d'énergie intelligente, se centrant essentiellement sur les produits photovoltaïques, les systèmes photovoltaïques et les solutions d'énergie intelligente. La société se dédie à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente de produits photovoltaïques, d'équipements de systèmes et de centrales électriques, aux services d'exploitation et de production électrique solaire, aux microréseaux intelligents, au développement et à la vente de systèmes multiénergies, ainsi qu'à l'exploitation et la gestion de plateformes d'énergie basées sur l'infonuagique. En 2018, la société a pris l'initiative de devenir une marque dans le monde de l'IdO (Internet des objets) pour l'énergie, elle a fondé la Trina Energy IoT Industrial Development Alliance et le New Energy IoT Industrial Innovation Center, de concert avec les principaux producteurs et instituts de recherche du secteur en Chine et à l'étranger, elle a mis en place une plateforme innovante de recherche sur l'IdO pour l'énergie ainsi qu'une écosphère IdO avec de nombreux partenaires et s'est engagée à devenir un chef de file mondial dans le secteur de l'énergie intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.trinasolar.com.



