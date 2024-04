KAITAIA, Nouvelle-Zélande, 1 avril 2024 /CNW/ - Trina Solar, chef de file des solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, a annoncé l'achèvement de la centrale solaire Kohirā en collaboration avec Lodestone Energy, la plus grande centrale solaire de Nouvelle-Zélande à ce jour. Il s'agit du premier projet solaire de Trina dans la région de l'Océanie à intégrer à la fois les modules solaires de Trina et les systèmes de suivi intelligents TrinaTracker (une unité commerciale de Trina Solar).

TrinaTracker

D'une superficie de 64 hectares la centrale solaire de Kaitāia comprend 61 000 panneaux doubles en bifaces Trina Solar Vertex de 550 W sur les systèmes de suivi intelligent TrinaTracker Vanguard 2P, avec une capacité de 33 MW DC. Cette centrale marque un grand pas vers l'atteinte des objectifs de la Nouvelle-Zélande en matière d'énergie renouvelable, qui devrait produire environ 55 GWh par année, alimentant plus de 7 770 ménages.

L'intégration des modules bifaces ultra-puissants de Trina Solar aux traqueurs solaires Vanguard 2P, alimentés par un algorithme intelligent optimisant l'angle de suivi, garantit une production d'énergie maximale. En outre, un espace suffisant entre les rangées de panneaux et une hauteur de suivi de 2 m facilite la culture agrivoltaïque, permettant ainsi la production d'énergie solaire parallèlement aux activités agricoles. C'est essentiel au sein de marchés comme la Nouvelle-Zélande, où les industries agricoles sont importantes et où les ressources en sols sont de plus en plus rares.

Ce projet monumental souligne l'engagement de Trina Solar à fournir des solutions complètes pour l'énergie intelligente. Les installateurs bénéficient d'une source d'approvisionnement unique, de processus simplifiés, d'une livraison plus rapide, de négociations plus harmonieuses et d'un service après-vente unifié. Cela permet de réduire les coûts et d'assurer l'efficacité, particulièrement dans des conditions difficiles sur le site.

Voici la déclaration d'Edison Zhou, chef pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique : « Notre partenariat est caractérisé par une étroite collaboration depuis la phase de conception technique jusqu'à la mise en service, ce qui nous a permis de surmonter des défis comme le sol pulvérulent sur le site. Le faible nombre de fondations du traqueur solaire 2P et notre partenariat avec Lodestone Energy lors de la conception des fondations nous ont permis de surmonter cet obstacle ensemble. Nous attendons avec impatience les collaborations futures, et nous sommes déterminés à favoriser l'excellence technologique - y compris les modules, les traqueurs et les systèmes de stockage d'énergie - pour faire progresser l'avenir carboneutre de la Nouvelle-Zélande. »

Gary Holden, directeur général de Lodestone Energy, a déclaré : « Notre troisième parc solaire à Waiotahe est actuellement en construction, utilisant à nouveau les plus récents panneaux solaires et traqueurs de Trina pour une production optimale. Notre collaboration avec Trina Solar nous permet d'atteindre notre objectif de fournir des solutions d'énergie renouvelable à un plus grand nombre de consommateurs en Nouvelle-Zélande, d'atteindre leurs objectifs de durabilité tout en assurant la stabilité économique. »

