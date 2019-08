Trina Solar a été nommé le fournisseur de modules le plus bancable, quatre fois de suite

CHANGZHOU, Chine, 3 août 2019 /CNW/ - Trina Solar, le fournisseur mondial de premier plan pour les solutions photovoltaïques et les solutions énergétiques intelligentes, a reçu la meilleure note dans le dernier rapport annuel sur la bancabilité des modules et onduleurs publié par Bloomberg New Energy Finance (BNEF). À la lumière de ce rapport, Trina Solar est aujourd'hui le seul fabricant de modules à avoir été classé quatre fois de suite comme entièrement bancable par tous les experts de l'industrie ayant participé au sondage de BNEF.

Le rapport de la BNEF s'est avéré être une importante référence pour le crédit aux entreprises dans de nombreuses institutions financières. Selon le rapport, la santé financière de l'entreprise, les antécédents de ses modules sur le terrain et les garanties du fabricant sont des mesures importantes des institutions financières dans la bancabilité des fabricants de modules photovoltaïques. Pour son sondage, BNEF a communiqué avec des représentants de banques, des gestionnaires de fonds, des entrepreneurs du secteur de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction, des fournisseurs d'énergie indépendants ainsi que des conseillers techniques de partout au monde. Il a également mené une série d'entretiens approfondis avec des inspecteurs de la qualité et des experts techniques. Ces experts représentent une capacité de modules photovoltaïques installés de 25 GW à l'échelle mondiale.

Rongfang Yin, vice-président directeur de Trina Solar, a déclaré : « Nous sommes très fiers des excellents résultats que Trina Solar a une fois de plus obtenus dans ce rapport de renom de l'industrie. Le rapport confirme notre solide situation financière, la qualité éprouvée de notre produit et la bonne réputation de notre entreprise, tout en reconnaissant notre engagement continu pour une durabilité à long terme. Trina Solar s'engage à créer un retour sur investissement solide et à long terme pour ses clients à l'échelle mondiale avec des modules photovoltaïques et des solutions intégrées de haute qualité. »

Le dernier rapport du BNEF cite également le PV Module Reliability Scorecard annuel publié cette année par PV Evolution Labs (PVEL), dans lequel Trina Solar a été nommé « le plus performant » pour la fiabilité exceptionnelle de ses modules et ses performances en matière de production d'énergie parmi les fabricants de modules du monde entier, pour la cinquième fois de suite. Cette fiche d'évaluation présente la comparaison la plus complète des résultats des tests de fiabilité des modules photovoltaïques actuellement disponibles sur le marché.

Image link :

https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Caption : Trina Solar a reçu la meilleure note dans le dernier rapport annuel sur la bancabilité des fabricants de modules et onduleurs publié par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

À propos de Trina Solar

Fondé en 1997, Trina Solar est le premier fournisseur mondial de solutions photovoltaïques et d'énergie totale intelligente. L'entreprise se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits photovoltaïques; au développement, à l'exploitation et à la maintenance de projets photovoltaïques; au développement et à la vente de microréseaux intelligents et de systèmes complémentaires multiénergétiques, ainsi qu'à l'exploitation de plateformes d'énergie en nuage. En 2018, Trina Solar a lancé sa marque Energy Internet of Things (IoT) et a inauguré le Trina Energy IoT Industrial Development Alliance and New Energy IoT Industrial Innovation Center avec des entreprises et des instituts de recherche de premier plan du monde entier. L'entreprise s'est attachée à devenir le leader mondial de l'industrie de l'énergie intelligente.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ching Wang, 86-21-6057-5302