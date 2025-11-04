L'acquisition élargit encore les capacités nord-américaines en emballage de boissons et en impression numérique

ST. LOUIS, Novembre 4, 2025 /CNW/ -TricorBraun, leader mondial de l'emballage, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Craft Beverage Warehouse, un prestataire spécialisé dans l'impression numérique pour les entreprises de boissons en canettes émergentes, intermédiaires et classées dans le Fortune 500. L'acquisition permet à TricorBraun de développer ses capacités en emballage de boissons et en impression numérique, tout en renforçant sa position sur le marché nord-américain des emballages de boissons.

« Notre acquisition de Craft Beverage Warehouse, une entreprise reconnue pour son exceptionnelle qualité et son service à la clientèle, nous permet d'offrir à nos clients du secteur des boissons partout en Amérique du Nord une gamme élargie de solutions d'emballage et de services », a déclaré Brett Binkowski, président, Amérique du Nord. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Craft Beverage Warehouse dans la famille TricorBraun. »

Fondée en 2020, Craft Beverage Warehouse offre des services d'impression numérique pour un large éventail d'entreprises de boissons en canettes, notamment des entreprises desservant les marchés de la bière artisanale, des sodas probiotiques, des cocktails prêts à boire, ainsi que du café, du thé et des boissons énergisantes. L'entreprise opère à partir de sites situés dans le Midwest et dans la région des montagnes l'Ouest, et son siège social est situé à Milwaukee.

« Chez Craft Beverage Warehouse, tout ce que nous faisons est guidé par notre engagement à fournir un guichet unique d'impression numérique et d'emballage aux entreprises de boissons en canettes, tout en offrant un service de haute qualité », a déclaré Kyle Stephens, cofondateur et président de Craft Beverage Warehouse. « Nous savons que TricorBraun partage cette même passion. Nous sommes impatients de continuer à servir nos clients grâce au soutien, aux ressources et aux investissements de TricorBraun dans notre croissance. »

Tous les membres de l'équipe de Craft Beverage Warehouse resteront chez TricorBraun et continueront à travailler dans les locaux actuels de l'entreprise. Craft Beverage Warehouse continuera d'opérer sous le nom de Craft Beverage Warehouse jusqu'au début de l'année 2026, après quoi la société sera entièrement intégrée à CanSource, une entreprise de TricorBraun, un fournisseur de premier plan dans l'emballage de canettes et de services connexes.

Depuis sa création, TricorBraun a collaboré avec les équipes de direction pour acquérir et accélérer la croissance de nombreuses entreprises d'emballage dans le monde entier.

Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

À propos de Craft Beverage Warehouse

Fondée pour servir les brasseries artisanales et les entreprises de boissons artisanales de petite et moyenne taille, Craft Beverage Warehouse est aujourd'hui au service d'une clientèle diversifiée, incluant des marques émergentes et des entreprises figurant dans le classement Fortune 500. Nous proposons des services d'impression numérique, avec des quantités minimales de commande peu élevées et des délais d'exécution rapides, afin d'accélérer la mise sur le marché.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un chef de file mondial dans le secteur de l'emballage. Nous exploitons notre envergure mondiale, notre portée internationale et notre expertise inégalée pour résoudre les problèmes complexes d'emballage des clients et les aider à réussir sur le marché. TricorBraun est composée de plus de 2 000 professionnels de l'emballage exerçant leurs activités depuis plus de 100 sites en Europe, en Asie et en Australie.

