SAINT LOUIS, le 1er oct. 2025 /CNW/ - TricorBraun, le leader mondial de l'emballage, a publié son rapport sur la durabilité 2024, qui décrit en détail l'engagement continu de l'entreprise à promouvoir des pratiques éthiques, responsables et durables au profit des membres de son équipe, des clients, des communautés et de la planète.

« Le rapport de cette année montre le chemin parcouru, non seulement pour atteindre des objectifs de durabilité plus ambitieux, mais aussi pour développer la sophistication des données nécessaire pour les mesurer et les gérer avec plus de précision, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Liz Futch, directrice de la stratégie et des programmes ESG chez TricorBraun. « Parallèlement, notre équipe continue de diriger avec détermination et de stimuler l'innovation durable dans tous les secteurs de notre entreprise qui accompagnent nos clients et nos communautés. Notre parcours évolue, et nous demeurons fermement déterminés à créer un impact positif durable grâce à des pratiques commerciales responsables. »

Voici quelques faits saillants du rapport sur la durabilité 2024 de TricorBraun :

Réaffirmer son engagement à s'approvisionner à 100 % de l'électricité utilisée dans l'ensemble de ses activités en Amérique du Nord en achetant des certificats d'énergie renouvelable (CER). Étendre cette approche à l'échelle internationale en s'approvisionnant à 100 % de sa consommation d'électricité dans l'UE et à 56 % de sa consommation d'électricité au Royaume-Uni à partir de sources renouvelables, dépassant ainsi son objectif d'atteindre au moins 50 % dans ces régions.

Améliorer sa structure de gouvernance ESG en lançant une nouvelle plateforme de données, en effectuant une assurance indépendante de son inventaire d'émissions et en s'engageant à respecter l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Obtenir une reconnaissance ESG de haut niveau, maintenir sa médaille d'argent EcoVadis, tout en se classant dans le top 6 % de toutes les soumissions à l'échelle mondiale.

Lancer des innovations en matière d'emballage durable pour tous les matériaux, y compris le papier, le plastique, le métal et les substrats flexibles, grâce à son modèle indépendant des substrats et à sa connaissance approfondie du secteur.

Élargir ses initiatives zéro déchet, obtenir la validation de plusieurs sites et lancer des programmes de valorisation régionaux qui produisent déjà des avantages environnementaux mesurables.

Renforcer son engagement envers les gens en investissant dans des programmes de formation, de perfectionnement et de reconnaissance qui aident les membres de l'équipe à s'épanouir et en favorisant une culture où l'excellence est célébrée.

À propos de TricorBraun

Fondé en 1902, TricorBraun est un chef de file mondial de l'emballage. Nous mettons à profit notre envergure, notre portée complète et notre expertise inégalée pour résoudre les problèmes complexes d'emballage des clients et les aider à gagner sur le marché. TricorBraun est composé de plus de 2 000 professionnels de l'emballage répartis dans plus de 100 emplacements en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

