ST. LOUIS, 22 avril 2025 /CNW/ -- Le leader mondial de l'emballage TricorBraun a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin Weadick au poste de président et chef de la direction, à compter du 5 mai 2025. Weadick dirigera les activités mondiales de TricorBraun, renforçant la vision et les priorités stratégiques de l'entreprise tout en stimulant le rendement de l'entreprise et en continuant de mettre l'accent sur l'innovation et la croissance. M. Weadick succède à M. Court Carruthers, qui prend sa retraite après avoir occupé le poste de chef de la direction pendant huit ans. Carruthers agira à titre de vice-président, demeurant au conseil d'administration pour assurer la continuité et le soutien du succès continu de l'entreprise.

« Nous sommes heureux d'accueillir Kevin à titre de nouveau chef de la direction de TricorBraun, a déclaré Keith Strope, président directeur. La vaste expérience de Kevin et ses antécédents éprouvés en matière de direction d'entreprises à forte croissance seront inestimables alors que nous continuons de faire progresser notre stratégie mondiale. Son solide leadership et son expertise en matière de chaîne d'approvisionnement au sein de multiples entreprises de distribution cadrent avec nos objectifs de croissance ambitieux et notre engagement à fournir un service supérieur à nos clients. Je tiens également à remercier Court pour ses contributions remarquables à la croissance de l'entreprise au cours des huit dernières années et je me réjouis à l'idée de continuer à siéger ensemble au conseil d'administration. »

Weadick a récemment été chef de la direction de FleetPride, l'un des plus grands distributeurs nord-américains de pièces de camion et de remorque pour le marché secondaire. Avant de se joindre à FleetPride, il a occupé de nombreux postes de direction à l'échelle mondiale en Amérique du Nord et en Europe avec Grainger, plus récemment à titre de président de Zoro, les activités d'approvisionnement axées sur la technologie et à croissance rapide de Grainger et axées sur les petits et moyens clients partout en Amérique du Nord. Il est diplômé de l'Université du Wisconsin et a commencé sa carrière chez PwC. Weadick est originaire de Chicago et travaillera au Design and Engineering Studio de l'entreprise à Oakbrook Terrace, en Illinois.

« Je suis honoré de me joindre à TricorBraun à un moment aussi excitant du parcours de l'entreprise, a déclaré M. Weadick. Cette entreprise a un fier héritage, une culture forte et une équipe incroyablement talentueuse. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, je me concentrerai sur la forte dynamique déjà en place pour stimuler une croissance forte et durable, offrir un service exceptionnel à nos clients et continuer à investir dans le développement de la meilleure équipe dans le domaine de l'emballage. « Je suis enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés de cette équipe pour façonner le prochain chapitre de croissance et d'innovation pour les membres de notre équipe et les investisseurs. »

Carruthers, qui a été nommé président et chef de la direction en 2017, a dirigé l'équipe de TricorBraun pour franchir de nombreuses étapes : tripler les revenus et le BAIIA; effectuer 30 acquisitions; prendre de l'expansion en Europe et en Asie-Pacifique; pénétrer de nouveaux secteurs comme les canettes en aluminium, les conteneurs industriels, et des emballages flexibles; et la vente de l'entreprise d'AEA Investors à Ares Private Equity Funds (« Ares ») et au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« Ontario Teachers ») en 2021. AEA demeure un investisseur minoritaire aujourd'hui. Plus important encore, Carruthers laisse une marque importante sur la culture axée sur le service de l'entreprise qui est à la base du succès de TricorBraun depuis près de 125 ans.

Carruthers a déclaré : « Ce fut un privilège de servir aux côtés d'un groupe aussi exceptionnel et dévoué de 2 300 membres de l'équipe de TricorBraun au cours des huit dernières années. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble et encore plus enthousiaste à l'égard de ce que l'avenir réserve à l'entreprise. J'ai le plaisir de connaître Kevin depuis plus de 15 ans et je me réjouis à l'idée de le soutenir, lui et toute l'équipe de TricorBraun, dans cette nouvelle étape importante du parcours. »

Natasha Li, associée chez Ares, et Ashfaq Qadri, directrice générale, Enseignantes et enseignants de l'Ontario, ont ajouté : « Nous sommes reconnaissants envers Court pour son leadership exceptionnel au cours des huit dernières années. Sous sa direction, l'entreprise a connu une croissance remarquable de façon organique et grâce à des acquisitions stratégiques, a considérablement élargi son BAIIA et, ce qui est tout aussi important, a réalisé des investissements importants dans son personnel, sa culture et ses systèmes. Son partenariat a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'une base solide pour assurer son succès continu, et nous le remercions de son dévouement et de son impact. Nous sommes tout aussi ravis d'accueillir Kevin au sein de l'équipe, alors qu'il tire parti de sa vaste expérience de distribution mondiale pour continuer à faire croître TricorBraun partout dans le monde. »

TricorBraun, fondée en 1902, est un chef de file mondial de l'emballage. Nous tirons parti de notre envergure mondiale, de notre portée complète et de notre expertise inégalée pour résoudre les problèmes complexes d'emballage des clients et les aider à réussir sur le marché. TricorBraun comprend plus de 2 300 professionnels de l'emballage exerçant leurs activités dans plus de 100 emplacements en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie. TricorBraun est une société de portefeuille composée d'Ares, du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et d'AEA Investors.

