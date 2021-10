Tribu Tremblant : mobiliser pour défier la pénurie de main d'œuvre

MONT-TREMBLANT, QC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui qu'est dévoilée Tribu Tremblant , une nouvelle identité représentant la communauté d'employés et d'employeurs du Centre de villégiature Tremblant. Issue d'une démarche concertée lancée en 2019, ce projet initié par l'Association de villégiature Tremblant réunit et mobilise près de 80 acteurs de la destination touristique sous une marque commune afin de défier les enjeux de recrutement et de rétention de personnel.

C'est avec l'ambition de présenter le territoire, le mode de vie et les facteurs d'attractivité de l'environnement Tremblant que le plus important pôle d'employeurs des Laurentides souhaite poursuivre son développement. La destination est portée par le désir de valoriser l'accomplissement, l'équilibre de vie et le sens de la collaboration des humains qui y habitent pour faire vivre une expérience d'exception.

« Notre tribu évolue au cœur d'un milieu de vie et de travail où se côtoient des invités de tous les horizons, en quête d'expériences distinctives, inclusives et de relations véritables » rappelle Cristina Romero, directrice générale de l'Association de villégiature Tremblant. « Notre volonté est de solidifier l'union de cette famille solidaire composée d'ambassadeurs animés par l'idée d'apprendre, de s'accomplir et de se dépasser au bénéfice des invités qui (re)découvrent notre destination de calibre international. Conjuguer nos ambitions et passions dans un environnement plus grand que nature; voilà ce qui anime et motive notre communauté au fil des saisons. »

Convivialité, débrouillardise, authenticité, enthousiasme et inventivité sont les valeurs de la Tribu Tremblant. Elles trouvent écho dans l'ensemble des cultures organisationnelles des membres commerciaux et hôteliers de l'Association de villégiature Tremblant.

Au fil des saisons, des possibilités de carrières variées favorisent l'épanouissement personnel des acteurs du Centre de villégiature. Une campagne de recrutement est lancée sur le web et les médias sociaux, en plus d'un portail qui réunit l'ensemble des emplois à pourvoir. Il est possible d'y découvrir le mode de vie de la Tribu Tremblant et d'y proposer sa candidature en quelques clics.

tributremblant.ca • facebook.com/tributremblant • @tributremblant • #TribuTremblant

L'Association de villégiature Tremblant (AVT) est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 3 200 membres résidentiels, hôteliers et commerciaux, dont Station Mont Tremblant. Elle a pour mission de contribuer au rayonnement de la destination de villégiature quatre saisons et de ses membres en assurant son fonctionnement et en stimulant son développement tout au long de l'année. En collaboration avec ses partenaires, l'AVT assure aux invités des moments plus grands que nature à travers de l'animation, des événements et des spectacles d'envergure dont la plupart sont gratuits, ainsi que des services et installations répondant aux attentes d'une clientèle internationale.



Renseignements: Service des relations publiques - Association de villégiature Tremblant, [email protected] / 819-681-4800, poste 45467

http://www.tremblant.ca