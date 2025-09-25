NEW YORK, 25 septembre 2025 /CNW/ - Tribesigns, une marque de meubles en ligne de renommée mondiale, est ravie d'annoncer le lancement d'une nouvelle sous-marque, TribeWood, une marque de meubles en bois massif de qualité supérieure, qui vise à répondre au besoin croissant d'une maison chaleureuse et texturée qui embrasse le temps et tous les souvenirs qu'elle contient.

TribeWood : une sous-marque de mobilier en bois massif haut de gamme lancée par Tribesigns

TribeWood se spécialise dans les meubles en bois massif naturel. Tout en héritant de l'engagement constant de Tribesigns envers la performance en matière de coûts, TribeWood rehausse l'expérience avec du bois massif haut de gamme, un savoir-faire minutieux et un design raffiné.

« C'est plus que du mobilier, c'est un retour à la chaleur de vivre », déclare Andy Huang, CMO de Tribesigns. « Chaque pièce TribeWood est fabriquée à partir de bois naturels fins comme le pin, le chêne et le noyer, préservant les motifs de grains biologiques et finie par des techniques écologiques. Avec des lignes simples et des teintes naturelles, ces modèles s'adaptent au rythme authentique de la vie de famille, sobres et raffinées. »

Si d'autres marques incarnent le style de vie classique de la maison américaine, TribeWood est une « alternative de qualité » à l'ère d'internet. Tout en conservant la même esthétique et la même expérience utilisateur, il répond aux besoins budgétaires des jeunes familles avec un rapport coût-performance plus élevé.

TribeWood est plus qu'une collection de meubles en bois massif, il incarne une philosophie de vie de « naturel, d'ordre et de confort ». Nous croyons que chaque famille mérite une expérience de vie personnalisée, de style américain, avec un budget plus raisonnable. Des étagères aux tables à manger, des bancs aux tables de console, ce que TribeWood présente n'est jamais un produit isolé, mais une force douce qui se rapproche de l'essence de la vie.

Enracinée dans la même philosophie que sa marque mère Tribesigns et adoptant le slogan « Conçu avec du bois », TribeWood demeure résolument axée sur le client. Qu'il s'agisse d'une sélection rigoureuse du bois, comme le pin, le chêne ou le noyer, d'une menuiserie méticuleuse ou d'une finition raffinée et tactile, chaque détail est pensé avec soin pour offrir un mobilier durable et magnifique.

Pour des informations détaillées sur TribeWood, veuillez consulter le site officiel et la boutique Amazon ci-dessous :

Site web officiel : https://tribesigns.com/pages/about-tribewood

Boutique Amazon : https://www.amazon.com/stores/TribewoodbyTribesigns/page/349938C2-7F1A-48D5-92C4-2D7502FFD20B

À propos de Tribesigns :

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan « Conçu pour la vie », sa philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns offre à ses clients des meubles d'intérieur de conception unique, tels que des bureaux à domicile, des bibliothèques, des tables de console, des organisateurs, des porte-chaussures, des porte-vêtements, des tables de nuit, des commodes, des tables à manger, des étagères de cuisine, des tables de conférence, des bureaux de réception, des buffets, etc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2778439/tribewood_press_release.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/5522199/Logo.jpg

SOURCE Tribesigns

CONTACT : Alex Yu, [email protected]