NEW YORK, 26 juin 2025 /CNW/ - Tribesigns, fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat comarqué avec Sihoo, une marque mondiale de premier plan dans le domaine du mobilier ergonomique, visant à répondre aux divers besoins des environnements de travail à domicile et professionnels.

Partenariat entre Tribesigns et Sihoo

Tribesigns, dont la devise est « Conçu pour la vie », fournit plus de 30 millions de familles dans le monde entier avec une large gamme de meubles, dont beaucoup sont exclusifs sur le marché. Réputée pour ses bureaux d'ordinateur et ses bureaux professionnelsà la pointe du marché, Tribesigns continue de proposer des modèles exclusifs qui privilégient la fonctionnalité et le style. « Nous sommes ravis de nous associer à Sihoo en juin 2025 pour créer une expérience de travail véritablement immersive », a déclaré Andy Huang, directeur marketing de Tribesigns.

« Sihoo s'est toujours engagée à proposer des produits ergonomiques, sains et confortables. Soutenue par plus de 100 experts en ergonomie et animée par une innovation centrée sur l'humain, la collection de chaises, de bureaux debout et d'accessoires pour espaces de travail de Sihoo bénéficie de la confiance de millions de personnes dans le monde entier », a commenté Lam, directeur du marché américain de Sihoo.

Comme le suggère le slogan commun « Quand le design rencontre le confort », les bureaux informatiques Tribesigns et les chaises ergonomiques Sihoo se complètent parfaitement, offrant un mélange harmonieux de design esthétique et de confort ergonomique pour répondre pleinement aux besoins des utilisateurs à domicile et au bureau.

Les promotions comarquées entre Tribesigns et Sihoo seront lancées conjointement par les deux parties aux États-Unis sur leurs sites Web officiels, leurs boutiques Amazon et leurs médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok. Les promotions se dérouleront du 8 au 11 juillet, pendant l'Amazon Prime Day de cette année, et proposeront les prix les plus bas de l'année.

Pour plus d'informations sur le partenariat comarqué entre Tribesigns et Sihoo et pour découvrir d'autres produits d'ameublement, veuillez consulter leurs sites Web officiels et leurs boutiques Amazon.

Tribesigns : https://tribesigns.com/collections/tribesigns-sihoo, Amazon

Sihoo : https://sihoooffice.com/, Amazon

Page de la promotion comarquée : https://bit.ly/4kJXRFK

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de meubles. La marque propose à ses clients des meubles d'intérieur au design unique, tels que des bureaux pour le télétravail, des bibliothèques, des consoles, des rangements, des étagères à chaussures, des portants à vêtements, des tables de chevet, des commodes, des tables à manger, des étagères de cuisine, des tables de conférence, des bureaux d'accueil, des buffets, etc.

À propos de Sihoo

Sihoo est une marque mondiale de premier plan dans le domaine du mobilier ergonomique, créée en 2011. Guidée par la conviction selon laquelle « être bien assis permet de mieux réfléchir », Sihoo se consacre à l'amélioration du confort, de la concentration et du bien-être au travail grâce à un design ergonomique intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2713708/Tribesigns_x_Sihoo_Co_Branding_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/5376283/Logo.jpg

SOURCE Tribesigns

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]